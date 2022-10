Ana Sučević o manekenstvu: Največja frustracija je kritiziranje teles

21-letna Koprčanka je še ena izmed tekmovalk, ki se bo potegovala za rdečo vrtnico Sanjskega moškega. Ukvarja se z manekenstvom, poleg tega pa otroke z razvojnimi težavami poučuje ples. Pravi, da gre za vse prej kot lahko delo, saj si je zelo težko pridobiti njihovo pozornost in zaupanje.

Ana Sučević zase pravi, da je zelo komunikativna, vztrajna, razumevajoča in odločna oseba, ki ima zelo pozitivno samopodobo in jasne cilje v življenju. Že od malega jo zanima zabavna industrija, poleg tega pa je tudi velika ljubiteljica plesa. "Plešem, odkar sem shodila, zato sem se pri 13 letih odločila, da se prijavim v šov Slovenija ima talent. Zanimalo me je, kako je stati pred kamero in predstaviti svoj talent." Dve leti kasneje se je podala še v svet mode. "Kot manekenka sem začela delati pri 15 letih. Takrat sem imela svojo prvo modno revijo in spoznala predstavnika za odnose z javnostjo, ki me je usmeril naprej."

icon-expand FOTO: osebni arhiv tekmovalke icon-chevron-left icon-chevron-right

Že pri 16 letih je sodelovala s svojo najljubšo modno oblikovalko Majo Ferme, kar se ji je za vedno vtisnilo v spomin. Po modni pisti se je v svoji karieri sprehodila še za številne modne oblikovalce in pozirala na različnih fotografiranjih, hojo po modni pisti pa je kasneje začela učiti tudi sama na akademijah za manekenstvo. Z leti izkušenj je spoznala tudi slabo stran modnega sveta. "Največja frustracija je definitivno kritiziranje teles. Na srečo imam prave mere, a premalo centimetrov. Kilogramov imam premalo, ampak čisto dovolj za svet mode."

Tekmovalka, ki se bo borila za srce Blaža Kričeja Režka, je na določeni točki v življenju spoznala, da si mora poleg manekenstva poiskati še drugo službo. "Zavedala sem se, da se od tega ne da živeti, zato sem se odločila uporabiti svoje znanje anatomije in plesnih tehnik ter začela poučevati otroke z razvojnimi težavami." Pravi, da se je za delo trenerke prijavila sama, v njej pa so hitro videli potencial, saj se je znala povezati z otroki. "Ljudje se žal premalo zavedamo, kako težko je dejansko delati s takšnimi otroki. Veliko težje je pridobiti njihovo pozornost in zaupanje. Z otroki sem se poleg gibalnih vaj tudi veliko pogovarjala, da sem v njih vzbudila zanimanje. V njih vlagaš trud, čas, energijo in za nagrado lahko vidiš njihov napredek in veselje staršev."

21-letna Koprčanka meni, da je sodelovanje v šovu Sanjski moški čudovita priložnost za razvijanje novih spoznanj in ljubezni. Na izpostavljenost, ki jo prinaša televizija, je pripravljena. "Prvič sem bila v javnosti izpostavljena že pri 13 letih, ampak takrat se še nisem dobro zavedala, kaj to pomeni, in tega nisem znala izkoristiti. Tokrat mislim, da mi bo malo lažje, ker sem starejša in vem, kaj želim. Pripravljena sem na vse, sovražne izjave in komentarji pa so mi dejansko zabavni, ne vem, zakaj jih rada berem."