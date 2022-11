Anja: Hitro sem dobila občutek, da nisem Blažev tip ženske

A ni zanimivo, malo misterioznosti? (smeh) Mogoče sem res izbrala malo bolj skrivnosten način komunikacije, vendar tega ne obžalujem. Cenim lepoto maternega jezika, vedno mi je bila blizu književnost in estetika besede. Čutila sem, da ne bom imela na voljo veliko besed – zato sem skrbno izbrala, da sem, kar sem povedala, povedala lepo in s čim več teže. Kritike sem prejemala zgolj od ljudi, s katerimi v življenju nikoli sploh ne bi želela imeti opravka, kar je pravzaprav dober znak. Se popolnoma zavedam, da ne ustrezam kar vsakomur, in to me resnično izjemno veseli.

Kako si se počutila ob Blažu?

Mogoče bi kdo utegnil misliti, da ne preveč dobro, glede na to, da sem že hitro začutila, da med nama najbrž ni kompatibilnosti. Ampak temu ni tako. Blaž je zelo prijeten mlad fant, z obilico pozitivne energije. Kot sem enkrat že rekla – Blaž je človek, ki se ga splača imeti v svojem življenju. Morala sem razmisliti le, v kakšni vlogi.

Za razliko od nekaterih drugih deklet nisi dajala vtisa, da bi bila ljubosumna ...

Ljubosumna? Saj smo gledali isto oddajo, kajne? (smeh) Blaža sem dojela kot zelo korektnega, dojemljivega in pozornega fanta, ki je bil do deklet pošten in srčno odkrit. Tako da iskreno upam, da tudi kasneje med dekleti kljub vrtincu čustev ne bo nastalo nobene podlage za tovrstne negativne in boleče misli. Ampak, ljubezen je izjemno močno občutje, marsikaj se še lahko zgodi.

Je Anja v zasebnem življenju kaj drugačna kot pred kamerami?

Anja je v zasebnem življenju izjemno podobna temu, kar smo videli pred kamerami. Zase bi rada verjela, da sem dovolj empatična in pozorna, da lahko hitro razumem občutja ljudi, ki me obdajajo, dovolj spoštljiva, da jih lahko upoštevam, in hkrati dovolj samozavestna, da si lahko priznam, da ne morem in ne rabim biti zmagovalka vsake tekme. Ne razmetavam z besedami po nepotrebnem, rada prisluhnem. Moje življenjske poteze so premišljene, tudi ko ne izgledajo, kar sem prinesla iz podjetniških vod.

Je pa res ena stvar – noben človek nima samo ene dimenzije, in tudi jaz je nimam. Da bi se zaljubila in pričela zares tekmovati ... nobena ne bi imela šans proti meni, ko se za nekaj res odločim, o, verjemite. (smeh)