Anja in Tjaša sta veliki finalistki Sanjskega moškega, Kaja se je razočarana poslovila

Gregor Čeglaj je po obujanju spominov in pogovorih s tremi dekleti vrtnici namenil Anji Širovnik in Tjaši Kramarič. Kaja Casar izločitve ni pričakovala in je med slovesom od Sanjskega moškega komaj zadrževala solze.

Sanjski moški Gregor Čeglaj je bil pred izborom velikih finalistk čustven in na trnih. Za seboj je imel turbulentno dogajanje, ki je bilo zanj naporno, a lepo, pred seboj pa jasen cilj. Njegova želja, da bi našel žensko, s katero bi si ustvaril družino, je postala še močnejša. O Anji Širovnik je povedal, da je do nje takoj čutil kemijo, zato ji je namenil vrtnico prvega vtisa. Nikoli ne bo pozabil kako je zmrznil ob Kaji Casar, ki je na prvo srečanje prinesla žogo. V spominu mu je ostal tudi prihod Tjaše Kramarič na nogometno tekmo.

icon-expand Sanjski moški Gregor Čeglaj in sanjski voditelj Peter Poles FOTO: POP TV

S Petrom Polesom sta se spomnila tudi manj lepih dogodkov na snemanju. Gregor si je prvič ogledal prepir med Anjo in Carmen in priznal je, da je zelo šokiran. Občudoval je Anjino reakcijo v omenjeni situaciji, s katero je pokazala svojo zrelost. Ko je videl še Polonin izbruh, mu ni bilo več prijetno. Takšni prizori ga namreč spomnijo na boleče izkušnje v otroštvu, ko sta z mamo zaradi nasilja v družini pristala ona v varni hiši, on v poboljševalnem domu. Gregor: “To so ti vzorci, ki sem jih jaz doma gledal. Tega nočem več v življenju videti kjerkoli, ne pri moji partnerici, ne pri njeni družini ali moji družini.”

icon-expand Prizori prepirov med dekleti so odprli stare rane. FOTO: POP TV

Na vprašanje Petra Polesa, ali je med tremi polfinalistkami bodoča gospa Čeglaj, je Gregor odvrnil, da mu tega ne more zaupati: “Lahko ti pa povem samo to, da so te tri punce tukaj z razlogom. V vseh teh puncah vidim to, kar bi rad videl pri svoji bodoči ženi.” Dodal je, da so mu obiski njihovih družin delo otežili, da pa bo moral sprejeti končno odločitev.

icon-expand Kaji je bilo težko, saj ni več imela vpliva na Gregorjevo odločitev. FOTO: POP TV

Kaja je povedala, da ji je težko, saj na njegovo odločitev nima nobenega vpliva. Anja je sklepala, da do vseh treh deklet goji določena čustva, zmagala pa bo tista, do katere čuti nekaj več. Tudi Tjaša je bila mnenja, da je njegovo srce pred težko odločitvijo. Gregor se jim je pridružil in jim povedal, da se je imel zelo lepo na vseh obiskih in da je bil vesel toplega sprejema s strani njihovih najbližjih. Dodal je, da mu je težko, saj noče nobene prizadeti ali ji vlivati lažnega upanja.

icon-expand Ko je Gregor prišel, so ga dekleta zaradi velikega pričakovanja pozabila pozdraviti. FOTO: POP TV

Kaja je izrazila željo, da gre prva na pogovor z njim. Gregor je opisal kot borko, kakršne že dolgo časa ni videl: “In taka ženska si zasluži vse na svetu. Takšno žensko bi si želel vsak moški.” Po krajšem uvodu jo je vprašal: “Saj ne rečem, da moraš imeti ne vem koliko partnerjev, preden se podaš v resno zvezo. A misliš, da bi ti morala malo več živeti, preden se ustališ?” Kaja pa je povedala, da ne in da je avanture sploh ne zanimajo. Pogovor sta zaključila s poljubi, zaradi česar je imela dober občutek.

icon-expand Kasneje se je izkazalo, da je to bil poljub v slovo. FOTO: POP TV

Anja je povedala, da so se njena čustva po njegovem obisku še poglobila. Gregor je opazil: “Potem ko sem spoznal Anjino družino, se Anja bolj sprosti v moji družbi, bolj sva povezana in ta najina kemija še samo raste … Pri Anji mi manka samo še to, da bi jaz čutil, da je ona pripravljena iti čez sebe in se dejansko boriti.” Anja namreč ljubezni ne dojema kot tekmovanje in je privoščila ostalim dekletom, da so prišla na svoj račun. Sta si pa med pogovorom ves čas kradla poljubčke, na koncu pa povsem razmazala njeno rdečo šminko.

icon-expand Gregor je vzel stvari v svoje roke, potem ko sta z Anjo povsem razmazala rdečo šminko. FOTO: POP TV

Gregor je užival tudi med pogovorm s Tjašo: “S Tjašo imava vedno zabavne pogovore, vedno se dobro počutim, ampak vseeno pa vedno čutim nek zid med nama in jaz ne vem, kaj moram narediti, da bi se ta zid podrl, da bi videl pravo Tjašo.” Zanimalo ga je, če bi se lahko sprostila še bolj, če bo dobila vrtnico. Tjašo je motilo, ker se za njegovo srce borita še dve dekleti, a mu je pripravljena nameniti več pozornosti, če jo bo izbral.

icon-expand Tjaša in Gregor, med njima pa zid. FOTO: POP TV

Gregor je pred podelitvijo vrtnic povedal: “To je ta dan, ki sem se ga najbolj bal.” Povedal je, da je z vsakim dekletom doživel zgodbo, ki mu pomeni ogromno, zato se bo s težkim srcem poslovil od ene izmed njih. Prvo vrtnico je namenil Anji, s katero je bil sproščen, razigran, pogovor med njima je vedno tekel brez težav. Gregor: “Anja je res krasna punca in do nje čutim neko posebno vez.”

icon-expand Anja se je prva razveselila vrtnice. FOTO: POP TV

icon-expand Drugo vrtnico je Gregor namenil Tjaši. FOTO: POP TV

Drugo vrtnico je namenil Tjaši, ki je bila prepričana, da je ne bo dobila. Kaja se je tako morala posloviti. Zahvalila se mu je za vse trenutke, ki sta jih preživela skupaj, zaželela mu je srečo in da bi izbral pravo. Ker ni pričakovala, da se bo morala posloviti, ji je bilo toliko težje. Bila pa je vesela, da se je odločila za sodelovanje in da se je naučila veliko novega o sebi. Kaja: “Pa tudi Gregor je super, tako da mu želim vso srečo.”

icon-expand Kaja ni mogla skriti razočaranja. FOTO: POP TV

Anji je bilo težko, ker je Kaja odšla, saj se je navezala nanjo, a je Gregor že pripravil presenečenje zanjo. Povabil jo je na poseben zmenek. Gregor: “Vse na svetu mi pomeni družina, zato me zanima, kako se boš danes ti z mano odrezala v animiranju otrok.” Anja: “Otroke obožujem, tako da mi je ta zmenek pisan na kožo." Gregor je povedal, da komaj čaka, da bo imel svoj otroke. Ta želja se v njem prebudila, ko je prvič vzel v naročje svojo nečakinjo Lano. Gregor: “Komaj čakam, da se preizkusim v vlogi očeta in da to postane največji del mojega življenja.” Anja: “Jaz bi za svoje otroke imela točno takega atija kot je Gregor.” Tudi Gregor je bil mnenja, da bo Anja zelo dobra mamica, saj je igriva in nežna ter daje občutek varnosti. Otroci so ocenili, da bi bila Gregor in Anja lep par in super mami in ati, onadva pa sta ugotovila, da si oba želita dvojčka, enega fantka in eno punčko.

icon-expand Gregor in Anja v nadvse prijetni družbi. FOTO: POP TV

