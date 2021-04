Anja je bila ob Gregorju tako živčna, da se ni mogla pokazati v pravi luči

Gregor Čeglaj se je v nedeljski oddaji poslovil od treh deklet hkrati. Med njimi je bila tudi 25-letna Anja Kojc iz Velike Nedelje, ki pa je odločitev sanjskega moškega ni presenetila. Anja: “Iskreno moram povedati, da sem na nek način imela občutek, da vrtnice ta večer ne bom dobila, tako da sem to pričakovala. Vendar imam vedno upanje do zadnjega in tako je bilo tudi tokrat. Malenkost razočaranja je bilo prisotnega, saj sem Gregorja želela bolje spoznati in z njim kaj novega doživeti, po drugi strani pa sem bila vesela, da sem se vrnila med domače ter svoje živali.” Anja dodaja, da si je tudi oddahnila, ker se je romantična dogodivščina zanjo že končala. Anja: “Imela sem veliko treme pred kamerami in pa ostalimi dekleti, ki so dosti bolj odprta in sproščena, kot sem jaz.”