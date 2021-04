Anja z vrtnico prvega vtisa: Gregor je vsekakor izpolnil moja pričakovanja

Anja Širovnik je dekle, ki ji je Sanjski moški Gregor Čeglaj podaril vrtnico prvega vtisa. Velenjčanka pravi, da jo je na njem najprej pritegnil njegov nasmeh, a bo moral gospod Sanjski v nadaljevanju osvojiti nekaj plesnih korakov.

Verjetno je marsikdo pričakoval, da bo Sanjski moškiGregor Čeglajvrtnico prvega vtisa podaril Mary Ševo. Ob njunem prvem srečanju je ob vedno urejeni Kranjčanki skoraj ostal brez besed. Vtis nanj so naredila tudi druga dekleta, zato je bila Gregorjeva poteza, da imuniteto na prvi izločitveni ceremoniji nameni Anji Širovnik, tudi zanje precejšnje presenečenje.

icon-expand Anja je na Gregorja naredila najboljši prvi vtis FOTO: POP TV

Manj presenečeni so bili komentatorji v oddaji Vrtnice in vino, ki so navijali za Anjo, saj se jim zdi simpatična, mila, poleg tega dela in zna z otroki, zato je za Gregorja idealna. Anjo sicer privlačijo moški, ki imajo športno postavo, so srednje visoki, imajo temne lase, svetle oči in lep nasmeh. Anja: “Gregor Čeglaj mi je bil na prvi pogled tako všeč, da sem kar spremenila mnenje glede svetlih oči (smeh). Eden od razlogov, da sem se prijavila v šov, je bil, da vidim, ali je naš Sanjski moški res tega naziva. Gregor je vsekakor izpolnil moja pričakovanja. Vizualno ima vse lastnosti, ki jih moj sanjski moški mora imeti. Prva stvar, ki sem jo na njem opazila, pa je bil vsekakor njegov nasmeh.”

icon-expand Anja: Gregor je vsekakor izpolnil moja pričakovanja FOTO: osebni arhiv

Poleg nje je v bitko za Gregorjevo srce vstopilo še 17 deklet. V nedeljski oddaji so se tri že poslovila, a konkurenca še vedno obstaja. Zanimivo pa je, da Velenjčanka deklet sploh nima za konkurentke. Anja: “Mislim, da ima Gregor tako pester izbor deklet, da je res težko govoriti o konkurenci. Dekleta smo si med seboj zelo različna, tako vizualno kot karakterno, zato se je res težko primerjati med seboj. Vprašanje je samo, kakšen tip deklet je všeč Gregorju.”

icon-expand Anja ne more brez gibanja FOTO: osebni arhiv

Sama je nanj naredila najboljši prvi vtis, zanimivo pa bo opazovati, kako se bo njun odnos razvijal v prihodnjih oddajah. Obstaja namreč vsaj ena stvar, ki bi lahko bila Gregorjeva pomanjkljivost. Anja je namreč odlična plesalka in je velik del svojega življenja preživela na plesnem parketu. Anja: “Plesala sem hip-hop in pa latinsko-ameriške plese. Iskreno povedano ne vem, če bi se lahko ujela z lesenim moškim. Ples je namreč bil in še vedno je, kljub temu, da ne profesionalno, velik del mojega življenja. Vedno sem si želela, da bi imela fanta, s katerim bi lahko zaplesala. Sem pa prepričana, da se nekje v Gregorju skriva smisel za ples, če pa ne, ga bomo pa naučili (smeh).”

icon-expand Anja z očetom Boštjanom in mamo Dragico, od tod dobri geni FOTO: osebni arhiv

Za njiju bodo doma navijali njeni domači, ki so bili zelo veseli, da se je prijavila za sodelovanje v šovu, in so ji takoj izrazili podporo. Enako velja za njene prijatelje, ki pa so sprva mislili, da se šali. Anja: “Na začetku nihče ni dojel, da mislim resno. Najbolj od vsega jih je skrbelo, kako bom zdržala tako dolgo brez telefona. Ena prijateljica je rekla: “Ti itak ne boš dolgo zdržala s toliko ženskami”. Skrbelo jih je tudi to, da mi Sanjski moški morda ne bo všeč. Ko so pa vsi dojeli, da mislim resno, so me takoj podprli in rekli, naj se ne kregam preveč.”

icon-expand Anja in njena prijateljica Ana FOTO: osebni arhiv

