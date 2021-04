Anja v Evinem kostumu začarala Sanjskega moškega, prepustila sta se sladkemu poljubu

Pia je prva na zmenku v dvoje Sanjskega moškega očarala s svojo nežno platjo in osebnostjo. Vrtnico je namenil tudi Poloni, ki ga je navdušila s svojo zrelostjo. Pred tem so kamere in pozorni pari oči na skupinskem fotografiranju zabeležili prvi poljub.

Medtem ko so dekleta čakala na prihod Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja, jih je Peter Poles presenetil z njegovim osebnim vabilom na zmenek. V njem je pisalo: “Bi letela z mano na krilih ljubezni? Sem večni romantik in čutim, da si takšna tudi ti.” Na prvi zmenek v dvoje je povabil Pio, ki je bila neizmerno vesela.

Presenečena je bila tudi, ko je ponjo prišel z dragim športnim avtomobilom. Povedala je, da bi bila povsem zadovoljna, če bi ponjo prišel s kakšnim cenejšim jeklenim konjičkom. Gregorju, ki jo je želel presenetiti, je dovolila, da ji čez oči nadene prevezo, opozorila pa ga je: “Samo ne zbriši mi obrvi.” Hitro sta prispela na Aerodrom Portorož, kjer je doživela prvi polet z letalom. Povedala je, da se je ob Gregorju počutila zelo varno, na koncu pa je bila več kot zadovoljna: “Boljšega prvega leta si ne bi mogla zamisliti.”

Sandro so medtem domači presenetili s klicem in izvedela je, da je dobila polbratca. Ob novici so se raznežila tudi ostala dekleta, Polona pa je začutila željo, da bi šla domov k svoji sestrici.

Gregor in Pia sta se odpravila še na sprehod, in ko je Sanjski moški omenil, da bi bilo lepo, če bi bila poleg njena psička Aja, je začela jokati. Pia: “Zakaj si to rekel?!” In ga je nekam poslala. Seveda ni bila dolgo jezna nanj, saj sta zagledala lepi obleki, ki sta napovedovali lepo nadaljevanje zmenka. Pia: “Sem brez besed.” V rdeči večerni toaleti je kasneje naredila vtis na Gregorja, ki se je spraševal: “Je to res Pia?” Zdela se mu je fantastična, njej pa je ob pogledu na romantičen ambient Botaničnega vrta Sežana šlo na jok. Pia: “Ker je tako lepo.” A je postalo še lepše, ko sta ob zvokih godalnega kvarteta 4Strings sedela ob mizi, se držala za roke in se spoznavala.

Dekleta pa so se medtem že drugič spraševala, ali je Pia res prava za Gregorja. Sanji se je zdelo, da je preveč posebna, da izstopa, Laura pa je na to gledala drugače: “Po mojem mnenju je ravno tisto, kar je posebno, nekomu zanimivo.” Sanja: “Ampak ti si še najbolj posebna, Laura, tako da ne vem, zakaj ni peljal tebe.”

Pia je Gregorja naravnost vprašala, zakaj je še vedno samski. Pia: “Čudovit si, torej mora biti nekaj s teboj narobe.” Gregor je brez oklevanja pojasnil: “Jaz sem pač taka oseba, ki ne bo šla v zvezo, če ne bo prepričana v to zvezo.” Pia mu je zaupala, da je bila v resni zvezi, sedaj pa je že leto in pol samska. Pia: “Zdaj sem pripravljena, ne na novega fanta, ampak na moža.” Dodala je, da je njen cilj dočakati vnuke: “In potem lahko umrem.” Gregor je povedal, da se je imel zelo lepo, in podaril ji je vrtnico. Gregor: “Pia me je prepričala s svojo osebnostjo, s svojo nežno platjo, in si več kot zasluži vrtnico.”

Ko se je Pia vrnila z zmenka, je dekletom zaupala, kaj vse je doživela, in zaključila: “Mislim, da se je kar malo zatreskal vame.” A je Mary ocenila, da je to nemogoče reči po enem dnevu spoznavanja.

Dekleta so naslednji dan dobila vabilo na prvi skupinski zmenek. Gregor je nanj povabil kar devet deklet, pri katerih je iskal strast in samozavest. To so bile Sandra, Sanja, Nina Savnik, Carmen, Elena, Anja, Ana, Laura in Polona.

Čakalo jih je malce drugačno poročno fotografiranje. Nina, Carmen in Sanja so sodelovale na klasični poroki. Nina je bila presenečena, saj je morala igrati moško pričo, a je bilo še bolj neugodno Sanji, ki se ni mogla sprostiti ob Gregorjevih dotikih, saj ga še ni dobro spoznala. Sanja: “Kako neprijeten občutek je to, ko imaš tujca poleg sebe.“ Carmen pa je bila nejevoljna: “Jaz bi bila boljša nevesta ... Ne vem, zakaj taki ljudje pridejo v šov ... Potem pa pojdi domov.”

Poroka Adama in Eve je bila precej ‘uspešnejša’. Polona je igrala drevo, Ana kačo: “Zdelo se mi je, da sem bila kot tak piton, ki nekaj prebavlja.” Anja je igrala vlogo Eve in sprva ni bila navdušena nad njo, a ko je zagledala Gregorja v Adamovih oblačilih, si je takoj premislila. Sanjski moški se je prepustil toku dogajanja, med njim in Anjo je bilo čutiti precejšnjo kemijo, ki ju je združila v prvi poljub. Anji se je Sanjski moški zdel tako sladek, da bi ga kar pojedla. Polona pa se je jezila, ker se v vlogi drevesa ni počutila dobro, a se je odločila, da bo svojo vlogo odigrala do konca.

Tretja poroka je bila gotska s tremi nevestami – prva je bila zombijevska, druga vampirska in tretja rockerska. Elena se je Gregorju zdela zelo nežna, Sandra se mu ni zdela sproščena in nanj ni naredila večjega vtisa, Laura pa se mu je zdela kot prava kraljična in fotografiranje z njo se mu je zdelo zelo zabavno. Laura je bila pod hipnozo Sanjskega moškega in ni mogla odmakniti oči od njega.

Gregor se je po fotografiranju odločil, da bo na zmenek povabil Polono, ki ga je kljub nehvaležni vlogi presenetila in navdušila s svojo zrelostjo. Na zmenku v romantičnem hotelu Kempinski Palace Portorož sta se znova pogovarjala o njeni starosti, ki mu je še ni hotela zaupati. Gregor je bil bolj kot ne prepričan, da je starejša, kot je v resnici, in je pojasnil: “Če sem jaz star 30 in je ona stara 18 let, je res malo možnosti.” Za zvezo namreč. Videti je bilo, da je Polona začutila manjši cmok v grlu, a ni vrgla puške v koruzo. Še posebej zato, ker ji je Sanjski podaril vrtnico, ker je užival z njo, ker je prvič v življenju objel drevo in ker je po njegovem mnenju super, zrelo in samostojno dekle.

