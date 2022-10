Anja na večerji z nečakom Micka Jaggerja jedla hamburger z zlatimi lističi.

28-letna Anja Rijavec prihaja s Cola nad Ajdovščino, a je zaradi ljubezni do rocka in metala prepotovala veliko sveta. Svojo koncertno pot je sprva začela na našem kontinentu, kasneje pa je na koncerte začela hoditi tudi čez lužo. "Ogledala sem si angleške založbe, newyorške razstave, mnoga zadnja počivališča preminulih glasbenih legend in nenazadnje tudi vse kalifornijske klube, ki so botrovali razvoju ameriške rock glasbe osemdesetih".

"V enem izmed svojih samostojnih potovanj sem se ravno na svoj rojstni dan odločila za večerjo v znanem hollywoodskem Hard Rock Cafeju. Prišla sem, naročila mizo zase, in še preden sem se zares namestila, je do mene stopil neznanec in zaprosil, ali lahko večerja z mano. Bila sem preveč osupla, da bi ga lahko zavrnila," je dejala in razkrila, kdo se ji je pridružil. "Izkazalo se je, da je gospodič D. Jagger Mickov nečak, ki sem mu kot mlademu režiserju očitno padla v oči. Pogovarjala sva se dolgo v noč in bil je zares presenečen, ko sem mu povedala, da pravzaprav poznam njegovega očeta."

28-letno Primorko, ki sta jo v šov Sanjski moški za šalo sprva prijavili sodelavki, kasneje pa je to storila še njena sestra, sicer trenutno najbolj navdihuje g. Milan Krek s svojim stavkom "Naslednjih štirinajst dni bo ključnih". Našemu portalu je pojasnila, da je razlog za to zelo enostaven. "Če svoje življenje nenehno živiš tako, kot da je naslednjih 14 dni ključnih zate, potem ga boš dobro in uspešno živel. Ker se boš vsakič znova res potrudil, z ničimer ne boš odlašal in boš vse svoje naloge opravil nadvse skrbno, kot da moraš v teh 14 dneh rešiti sebe in svet. In če se teh 14 dni kar nalaga in nikdar ne neha, podaljšuje in stopnjuje v mesece in leta, potem ni vraga, da tvoje nenehno delo ne bi obrodilo nekega življenjskega uspeha."

Dogodek iz Los Angelesa bo najverjetneje nekoč del Anjinega biografskega filma, za katerega v šali pove, da je njen življenjski cilj. Da je o njem že večkrat razmišljala, potrjuje tudi dejstvo, da že točno ve, kdo bi jo v njem zaigral. "Prva tretjina (filma, op.a.) bi bila čista anksiozna drama, proti polovici bi prerasla v komedijo. Nekje na vrhuncu bi se prelevila v akcijski film, naprej ... bomo pa še videli. V glavni vlogi bi najprej občudovali na rjavo pobarvano Pamelo Anderson . Nato bi jo zamenjal Bruce Willis , seveda oblečen v žensko. To pa zato, ker bi on bolj ognjevito odigral vse to dramatično spopadanje s svetom in samim s sabo. Film pa mora imeti vsaj na nek način srečen konec, kjer se vsi sovražniki razbežijo, mene (Brucea) pa na strehi nebotičnika pobere helikopter in odleti v sončni zahod."

Zabavna Anja pa ima tudi 'resnejšo' plat. Po poklicu je namreč formulatorka kozmetike, izobražena na fakulteti za farmacijo. Njeno delo sta formulacija in prototipiranje novih kozmetičnih izdelkov. "V preteklih letih sem v celoti s svojimi lastnimi zasluženimi sredstvi in delom opremila svoj razvojni laboratorij in manjšo proizvodnjo kozmetike ter s tem postala samozadostno podjetje. Vsi vemo, da je kozmetika posel prihodnosti in da danes praktično že vsakdo ponuja kozmetične izdelke pod svojo blagovno znamko," je dejala in pojasnila, da si v prihodnje želi inovativne produkte razviti tudi sama. "Vedno sem si želela imeti možnost izraziti se na način, kjer bo meja samo moje znanje in domišljija, kjer se ne bom ozirala na trende in zgolj na to, kaj se najbolj splača. Kjer bom lahko ustvarjala izdelke, ki bodo drugačni in se bodo požvižgali na vse ostalo. Tako kot jaz."

Anjo Rijavec in preostala dekleta bomo v boju za Blaževo srce spremljali od 8. oktobra dalje, ko na POP TV prihaja težko pričakovana druga sezona šova Sanjski moški. Pred vstopom v šov je svoji noni morala še dodatno obljubiti, da bo do deklet elegantna, vljudna, prijazna in poštena. "Za sanjskega moškega mi ni dala posebnih napotkov. Sklepam torej, da lahko z njim počnem, kar hočem," je v smehu dodala.

In kako se je Anja pripravila na odzive gledalcev? "Bilo me je strah in strah me je pravzaprav še danes. Sem zelo močna oseba, odporna na neutemeljeno sovraštvo, vendar vem, kako slovenska publika sprejema like resničnostnih šovov – tako, da ogromno pozornosti namenja poudarjanju, kako zelo te pozornosti niso vredni. Kdor koli preživi resničnostni šov, brez da se mu odpelje, zmore skoraj kar koli v življenju. In ljudje, ne pozabite – v množici vsebin je vaša dolžnost in privilegij, da sami izbirate, čemu boste namenjali svoj čas."