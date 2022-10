Anjine prispodobe jih niso navdušile

V oddaji Vrtnice in vino so tokrat komentatorji znova pokomentirali dogajanje v Sanjskem moškem. Ob Blaževem zmenku s Kristino se jim je zasmilila Arijanna, med njegovim pogovorom z Anjo pa so zavijali z očmi.

icon-expand Ajla in Nuša sta novo tekmovalko Kristino uvrstili med top pet. FOTO: POP TV

Nuša Maloprav in Ajla Đafić sta pokomentirali novo tekmovalko v šovu Sanjski moški, Kristino. Zdi se jima simpatična in predvidevata, da se bo uvrstila med top pet. Luko Bračuna je navdušila s svojo podobo, medtem ko Maruša pravi, da se ji zdi, da se Blaž prehitro zagleda v vsako. "Kaj je z vami dedci narobe? A takole lahko kar ena pride in vas zmeša?" Vsem se je zasmilila Arijanna, ki je v prejšnji oddaji popolnoma zmedla Blaža, zdaj pa si je on že dobro ogledal drugo. "Kaj si se pa umaknila pri drugem poljubčku," je nato pokomentirala Eva Plešnar. "Ja," je pritrdil Jan Čampa.

icon-expand Eva in Jan o Pii in Blažu FOTO: POP TV

Zmenek Suki in Blaža je vse tri pare komentatorjev dodobra nasmejal. Pri pogovoru na samem s Pio pa so bili različnih mnenj. Ajli se zdi, da je Pia prijazna samo pred Blažem, ko bo pogovora konec, pa bo izginila tudi prijaznost. Eva stvari vidi drugače. "Nežna je, potrpežljiva. Tudi z njim je potrpežljiva. On pa ne vem, če bo super očka. No, super očka bo, ne vem pa, če bo super mož. Ni mi to všeč," je bila jasna. "Do vsake hoče biti malo sladek," je dodal Jan. Glede Tine so povedali, da se je potrudila, zdela se jim je simpatična, a nihče je ne vidi ob Blažu. "Si jo predstavljaš s fantom?" je pogovor začela Maruša in dodala, da jo vidi vse prej kot samo s fantom in da se ji zdi čisto zadovoljna z vsem v življenju. Tudi Nuša Tine ne vidi z Blažem. Janu se zdi prestara zanj.

icon-expand Luka ni bil navdušen nad Anjinimi prispodobami. FOTO: POP TV

Veliko so imeli za pokomentirati med pogovorom Blaža z Anjo. Najprej se jim je zdelo, da je Anja kar napadla Blaža, ko je hotela govoriti z njim. Spotaknili so se tudi ob njeno izjavo glede postelje, in sicer ko je na Blaževo izjavo, da je kupil novo posteljo, ker je bila stara zjahana, odvrnila, da ima ona že dolgo svojo posteljo in ni prav nič zjahana. "Ima malo kilometrov, to šteje," je komentiral Jan. "Ali pa pač ne seksa na postelji," je pristavila Eva. Malo manj so se vsem zdele primerne njene primerjave s knjigami ...

