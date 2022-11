Arijanna razočarana: To je bil moj sanjski zmenek!

Med prav posebno nalogo se je pokazalo, katera je brez dlake na jeziku, kar vsem puncam ni bilo všeč. Kar nekaj časa je trajalo, da so punce zgladile nesoglasja. Ponoči je Blaž Kristino odpeljal na romantičen zmenek, zaradi česar je imela Arijanna cmok v grlu, piko na i pa je narisalo dejstvo, da je Blaž podelil še en poljub.

V prejšnji oddaji je Maja dobesedno pometla s konkurenco, a Blaža med pogovorom na štiri oči ni očarala. Arijanna in Hana, ki ju je Blaž obdaril s poljubom, sta vsem dokazali, da sta najviše na njegovi lestvici. Pa sta res nekaj posebnega? Nov dan pa je pred dvorec prinesel Nejca Šmita – s škatlami, opremljenimi z imeni deklet. Punce je tokrat čakala posebna naloga, in sicer so morale vsaka za vsako napisati kakšen nasvet, kako osvojiti srce sanjskega moškega. Nekatere so bile navdušene, druge pa so imele že pred začetkom naloge številne pomisleke. Tretjim se je po mislih že pletlo, kako igrati umazano igro in deliti 'slabe' nasvete. Kristina se je odločila vsaki poslati čim več pozitivne energije.

icon-expand Dekleta berejo sporočila FOTO: POP TV

Prva sporočila, ki so jih prebirale sanjske tekmovalke, so bila v slogu 'bodi to, kar si', nato pa se je stopnjevalo. Ena izmed deklet je Lari svetovala, naj zavrne vrtnico, druga je odprtih ust ostala Arijanna, ki je prejela sporočilo: "Razlog za dobro zvezo niso vedno skupni hobiji". "Kakšen je to nasvet?" se je spraševala Arijanna. "Bodi manj naivna, ne vrti se vse okoli tebe," je prebrala naslednje sporočilo in bila razočarana, da se druga dekleta ob njej očitno počutijo ogrožena. Kristina je bila nad sporočili Arijanne presenečena. Še bolj pa nad sporočili, ki so bila namenjena njej.

Tudi sporočila, namenjena drugim dekletom, niso bila najbolj prijazna. Punce so se spraševale, katera je napisala katero sporočilo. Maja si je prva drznila vprašati, katera ji je svetovala, naj bol bolj skrivnostna, in Suki se je takoj oglasila ter ji podrobneje razložila, da za temi besedami stoji ona, ponudila pa ji je tudi razlago, zakaj je to napisala. In sporočilo se je izkazalo za dobronamerno. Maske so začele padati in vzdušje med puncami je bilo vedno bolj napeto. Ko je še Arijanna vprašala, katera ji je napisala, naj ne bo naivna in da se ves svet ne vrti okoli nje, je nekaj časa trajalo, da je avtorstvo priznala Eva Luna, jezna, da so se punce odločile preverjati pisave in raziskovati, katera je napisala kateri listek. "Že to, da greš primerjat pisavo, se mi zdi otročje in patetično," je sklenila Eva Luna, ki je doživela pravi napad sotekmovalk zaradi 'iskrenih' komentarjev. Žana se je strinjala.

Suki je ena redkih, ki je poleg Žane Evi Luni stopila v bran. "Eva Luna je direktna in pove, kaj si misli. Enako je storila tudi pri listkih in taka naj tudi ostane," je povedala Suki. Nočno presenečenje Sredi noči se je pred dvorec pripeljal Blaž. Šel je od sobe do sobe in iskal tisto, v kateri je spala Kristina. Naposled je le potrkal na njena vrata – ob 2. uri zjutraj jo je povabil na težko pričakovani zmenek. "Taka zalimana je bila ... luškana je bila," je bil navdušen. Odpeljala sta se presenečenju naproti. Zjutraj je punce pred dvorcem čakal zajtrk. "Ena manjka," je Pia hitro opazila. Punce so predvidevale, da sta ponoči najprej gledala zvezde, nato pa si privoščila zajtrk ob sončnem vzhodu. Spraševale so se tudi glede poljubov in vrtnice – je Kristina dobila tudi kaj od tega? Takrat se je Kristina vrnila v dvorec. V modri oblekici – z vrtnico. Kristina o zmenku ... Kristina je puncam pripovedovala o zmenku. Blaž jo je odpeljal na nekaj adrenalinskega, kar ji je obljubil že na prvi spoznavni večer. V avtu ji je nadel prevezo za oči in zapeljal na travnik. Tam ji je snel prevezo in pred njo je stalo stikalo. Kristina je prestavila ročko in za seboj zagledala balon na vroči zrak. Arijanna je bila ob poslušanju žalostna – to je zmenek, o kakršnem je sanjala ona! Kristina je z Blažem v balonu uživala, in to kljub strahu pred višino. Prijel jo je za roko, skupaj sta se fotografirala in ustvarjala večne spomine. Veliko sta se pogovarjala, se dotikala, objemala ... nato jo je obrnil k sebi in poljubil. "Poljub je bil kratek, a prijeten," je povedal po zmenku. "Midva s Kristino se požirava z očmi," je dodal, nato pa še, da si želi, da bi se Kristina morda še bolj sprostila in da bi jo rad še bolje spoznal.

icon-expand Predala sta se čustvom. FOTO: POP TV

Po poletu z balonom sta si privoščila zajtrk in si vzela čas za pogovor. Ves čas sta se nežno gledala, se preko pogovora bolje spoznavala. Kristina je povedala, da ji je všeč, da sta si tako zelo različna in imata različne hobije, da se lahko drug od drugega učita, češ da je to tisto, kar dela zvezo zanimivo. Spomnimo – ravno obratno, kot je odnos med Blažem in Arijanno, ki imata veliko skupnih hobijev. Fotografije z zmenka je Kristina nato pokazala tudi dekletom in vse so se raznežile. Arijanna je fotografije gledala z žalostjo v očeh ... Kristina dekletom sama od sebe ni povedala za poljub. Vseeno je Hano zanimalo – odgovor ji ni bil všeč.

Suki se zdijo poljubi 'nehigienični'. "On je začel poljube deliti tako kot prej vrtnice," je pristavila. Arijanna ne more preboleti poraza "Jaz bi pa rada nekaj povedala," je po pogovoru o Kristininem zmenku z Blažem najavila Arijanna "Maja, jaz te izzivam na dvoboj s 'pillow fightom'." Maja ji ni ostala dolžna: "Če sem ti pa že povedala, da sem boljša za Blaža kot ti. Ne vem, če se ti moram zdaj še dokazovati." Maja je na dvoboj pristala, a le v spodnjem perilu, se je pošalila. Maja in Arijanna sta se spopadli, Arijanna je dala vse od sebe. V prvi rundi je Arijanna zmagala. V drugi rundi je Maja kar položila Arijanno na tla. Sledila je tretja runda – za to rundo sta se dogovorili, da se bosta poljubljali, a tega nista izvedli. V četrti rundi sta se borili z golimi rokami, brez blazin – Arijanna je znova morala priznati poraz.

icon-expand Katera je boljša? FOTO: POP TV