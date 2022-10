Arijanna: Ljubezen na silo ne deluje.

Energična Primorka Arijanna Sara di Palma se je v šov Sanjski moški prijavila, ker si je želela nov izziv, nekaj, da jo premakne iz cone udobja. Verjame, da ko začutiš ljubezen, meja ni v boj za srce Sanjskega moškega pa se podaja z obilico pozitivizma in podpore svojih bližnjih.

"Veselim se novih prijateljstev. Osebe, s katerimi si delim to edinstveno izkušnjo, mi bodo za vedno ostale v spominu," pravi 22-letna Arijanna. Vseeno pa ostaja majhen strah, a ne pred zavrnitvijo. "Najbolj se pa bojim odkriti', katera stara prijateljateljstva so resnična in katera niso. Verjamem, da mi bo šov pokazal, katere osebe mi res želijo dobro in katere ne."

Arijanna se je v šov prijavila z željo po novi izkušnji. Pritegnil jo je drugačen način spoznavanja ljudi in dejstvo, da to od nje terja, da stopi iz cone udobje. Kar je najpomembneje, ob tem uživa podporo svojih bližnjih. "Res sem lahko srečna, saj me večina znancev, prijateljev in pa sorodnikov podpira v odločitvi za prijavo v šov. Vedo, da imam zelo rada nove dogodivščine in da bom vsako priložnost izkoristila, da uživam na max' in da se bom nekaj novega naučila." V šovu sicer ne namerava uporabiti nobene posebne taktike, da bi zapeljala Sanjskega moškega. "Menim, da ko se gre za ljubezen, je najboljše, da si to, kar si, da si 100% iskren in da ne forsiraš' nekaj, kar ne gre skupaj, saj potem zveza ne deluje na dolgi rok."

Arijanna je ob prijavi v šov zaupala, da je resno zvezo zaključila, ker sta z bivšim partnerjem želela premor in razmisliti o prihodnosti. Ali to pomeni, da še obstaja možnost za obnovitev stare zveze? "Nikoli ne reci nikoli," je skrivnostna simpatična Koprčanka, ki pravi, da verjame v ljubezen na prvi pogled, za ljubezen pred kamerami pa pravi, da verjame, da se lahko razvije, če je želja res iskrena in močna. "Poznam mnogo neverjetnih zgodb, kako so se ljudje spoznali. Ljubezen je nepredvidljiva in ko pride do prave ljubezni, je nobena kamera ne ustavi."

icon-expand Arijanna: Ljubezen na silo ne deluje. FOTO: POP TV

Sebe opisuje kot razumno, potrpežljivo, pozitivno in strastno partnerko. "Vedno bom podprla svojega partnerja in spoštovala njegovo mnenje, tudi če se ne strinjam z njim," dodaja. Prepričana je, da je partnerja treba sprejeti na dober in na slab dan. "Ne sprejmem pa nespoštovanja, poniževanja in varanja." Z bodočim partnerjem želi deliti ljubezen do živali Temnolaska ima zelo rada živali. Svoj dom deli s kužkom Andyjem in mucko Nino. In kako bi ravnala, če njen partner ne bi sprejemal ljubljenčkov? "Težko je govoriti o neki situaciji, dokler se ti dejansko ne zgodi, zato je možno, da bi v resnici drugače odreagirala. Trenutno je moje mnenje tako: Če partner ni pripravljen sprejeti mojega ljubljenčka in nasplošno ne želi imeti ljubljenčka, bi to zame pomenilo, da med nama ni prihodnosti. Zelo rada imam živali in bi rada to ljubezen delila s svojim partnerjem. Želim si biti z nekom, ki bi bil pripravljen z mano odpeljati domov mucko, ki bi jo našla zapuščeno na cesti. Sama sem že domov na skrivaj pripeljala mucko kljub temu, da se starša nista strinjala, saj smo doma že imeli kužka. Sedaj sta Andy (kuža) in Nina (muca) najboljša prijatelja in cela družina ju razvaja na polno."