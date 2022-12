Arijanna tik po finalu: Žalostna sem, da me ni izbral

"Imam veliko mešanih občutkov. Po eni strani sem žalostna, da ni mene izbral, ampak sem vesela, da je bil iskren sam do sebe, in sem vesela za Kristino, ker sva se res zbližali, in vesela sem, da grem domov," je bila Arijannina izjava takoj po tem, ko ni prejela Blaževe zadnje vrtnice.

Tik po končanem snemanju zadnje oddaje Sanjskega moškega , v kateri je Blaž Kričej Režek izbral Kristino Miler , smo govorili ne le z zmagovalcema, ampak tudi z Arijanno Saro di Palma , ki je do Blaža simpatijo gojila od samega začetka šova.

Zadnje trenutke je doživljanja zelo sproščeno, je povedala: "Vedela sem, da je to še zadnja stvar, ki jo 'moram narediti' in da za nazaj ne morem nič spremeniti. Ne morem vplivati na nič več. Nisem hotela niti sama sebi delati nekih misli, ki bi me spravile v slabo voljo. Nisem hotela preveč razmišljati. Rekla sem si, kar bo, bo."

Dogodivščino sodelovanja v šovu Sanjski moški je Arijanna opisala kot nepozabno: "Izkušnja je bila res neverjetna. Ne obžalujem niti ene sekunde. Vesela sem, da sem spoznala toliko ljudi in da sem se naučila toliko o sebi in o drugih. Malo mi je žal, da je tako hitro minilo." Dodala je, da je izkušnja presegla vsa pričakovanja, ki jih je imela, kljub začetnim dvomov: "Zelo sem srečna, da sem prišla in se opogumila, da sem sodelovala v tem šovu."