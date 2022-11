Arijanna z novo vrtnico razjezila dekleta

Sanjski moški je tokrat izjemoma na sporedu v petek in soboto ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO

Zjutraj je zazvonilo in punce je pričakalo vabilo na skupinski zmenek, ki se je začelo z besedami: "Jabolko ne pade daleč od drevesa". Pomislile so, da bodo zagotovo spoznale njegovo mamo ali morda srečale svoje starše. "Včeraj smo spoznale njegova prijatelja in se počutile kot na intervjuju za službo. Potrebujemo dan počitka," je komentirala Suki. Lara je naprej brala in v pismu so bile v nadaljevanju omenjene le Arijanna, Tina, Pia, Suki. Zanje je Blaž pripravil prav poseben zmenek. Kristina je bila razočarana, ker skupinski zmenek tokrat ni bil namenjen njej – ostala je skupaj s preostalimi puncami, ki jih je čakalo presenečenje – sproščanje ob bazenu.

Naenkrat so tako pred Blažem stale vse štiri punce in njihove mame. Blaža je čakala posebna naloga – z mamami bo moral na 'hitri zmenek' in nato le eno od hčera povabiti na čas na samem, kjer bo imel priložnost tudi podeliti vrtnico. Pred hitrim zmenkom so vse punce na hitro podelile nekaj informacij o Blažu. Suki ja zaupala, da se ji zdi, da je njena mama preveč kritična do fantov, ki so njej všeč.

Ko je Blaž spoznal Arijannino mamo, je bil popolnoma presenečen nad njuno podobnostjo. Pogovor med njima je kar stekel – govorila sta o tem, ali je Blaž pripravljen naučiti se italijanskega jezika, Blaž je povedal, da mu je Arijanna zaupala ljubezensko zgodbo med njo in njenim možem, Arijanninim očetom ... Kot je dodala Arijannina mama, je njena hči precej tekmovalna in običajno tudi zmaga. Nad Blažem je bila navdušena in napovedala je, da vidi svojo hčerko v finalu.

Naslednja je Blaža spoznavala Pijina mama. Blaž je opazil številne razlike med njima – od videza, sproščenosti – mama se mu zdi bolj zgovorna, odprta, Pia pa tiha in zadržana. Pijina mama mu je zaupala, kaj mu je Pia povedala o njem. Nato mu je razkrila še, da bo Pia zagotovo imela tri otroke, da je odgovorna, rada študira in da je šola na prvem mestu. Pia se ni najbolj strinjala – povedala je, da res vedno najprej poskrbi, da vse uredi, potem pa da z veseljem žura do jutranjih ur.

Blaž in Arijanna sta se pogovarjala o načrtih za prihodnost, kako si predstavljata zvezo. Blaž je dejal, da se je pripravljen seliti v Koper in zaupal, da si želi, da Arijanna ve, da jo vidi kot potencialno punco in to tudi resno vzame.

Mame so se poslovile in Blaž je na čas na samem povabil Arijanno. Ostale punce so bile razočarane. Suki je opazila, da puncam zaradi Arijanninega izstopanja pada motivacija. "Se sprašujemo punce, zakaj smo sploh tukaj," je komentirala Pia.

Punce so klepetale o Blažu in tem, kako ga doživljajo. Evi Luni, Lari, Pii in Žani se zdi, da ima težave s kazanjem čustev. Spraševale so se, čemu sploh išče punco, če si želi samo druženja s prijatelji. Bo punca samo lutka ob njem? Hana in Kristina, ki sta se edini v tej družbi z njim poljubljali, sta modro molčali.

Preden so se izbranke vrnile s skupinskega zmenka, so se punce v dvorcu pogovarjale, katera je dobila čas na samem. Predvidevale so, da Suki, a bolj se ne bi mogle motiti. Ob Arijannini vrnitvi niso bile nič kaj prijazne.

Nov dan, nove dogodivščine

Punce so naslednje jutro čakale, da jim Nejc razkrije, kaj bodo počele, ko se je pripeljala limuzina z dvema novima ženskama. Iz avta sta stopili temnolaska in svetlolaska – obe lepi, postavni ... Dekleta so zavijala z očmi, prepričana, da sta to novi kandidatki za Blaža. Resnica jih je pustila odprtih ust: svetlolaska ni nihče drug kot Blaževa mami Barbara, temnolaska pa njegova najboljša prijateljica.

Blaž je tokrat na skupinski zmenek povabil Arijanno, Hano, Kristino, Žano, Pio B in Pio G. Preostale so ostale v dvorcu z Blaževo mamo in prijateljico.

"Punce so govorile o ciljih in vizijah, ki so zelo ambiciozne, kar je super. Pa tudi, kako želijo poskrbeti najprej zase, tega jaz nisem znala," je bila iskrena mama. "Mi je fascinantno to slišati. Jaz sem skrbela za družino in družina mi je bila prva. To so tej novejši pogledi ... kako gre to s partnerstvom?" se je spraševala. Je pa priznala, da ima res občutek, da se imajo punce ob njem lepo.

Vsaka punca je zaupala nekaj vtisov o Blažu, o tem, kako se počutijo ob njem ... Prijateljici se je najslabša izbira zdela Suki. V Lari je videla dekle, ki je zanimivo, a se še išče. Barbara je punce spraševala, kako bi skombinirale vse svoje cilje in hobije s partnerjem. "V nobeni nisem videla punce, ki bi bila 'perfect match'," je dodala.

Na zmenku z Blažem

Na zmenku je Blaž za dekleta pripravil posebno doživetje: sestaviti so morale splave in odpluti do njega. Delale so v parih: Pia B in Hana, Arijanna in Kristina ter Pia G in Žana.

Par, ki prispe prvi, je čakala nagrada – potegovanje za čas na samem z Blažem.

Sestavljanja so se lotile s polno paro. Žana in Pia sta lepo sodelovali, Hani in Pii nikakor ni steklo. Arijanna in Kristina sta pa delali izjemno usklajeno. Kristina je pripravljala elemente, Arijanna je vezala. Konkretno sta prehitevali vsa dekleta in se proti Blažu odpravili prvi. Ostale so sledile, a so bile prepočasne.