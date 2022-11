Arijanno obirali do kosti

Ob skupinskem zmenku je Eva razumela Pio, a je dodala, da ne bi popustila. "Ona se bori za njega, se ne strinjam," sta dejala Maruša in Luka. Nuši in Ajli je bilo razmišljanje Pie všeč. Ob tem, ko je Kristina na cilj prišla počasneje kot Arijanna zaradi njegove napake, so pričakovali, da bo Kristini dal možnost za zmenek. Ko tega ni storil, so bili vsi razočarani. "Prav nimaš jajc, ker čutiš, da ti bo zamerila," je bil razočaran Jan. Luka je prav tako odločitev razjezila.

"Ja ne, to pa ne!" je zavpila Maruša, ko so v šovu Sanjski moški razpredali o tem, ali bi dekle toleriralo, če bi šel fant zvečer ven, pa ji ne bi niti povedal, ona pa bi mislila, da doma spi. "Lahko pa da je poslal sporočilo, pa ni dostavljeno," je takoj opravičila iskal Luka. Tudi Janu ni bilo jasno, zakaj bi moral javiti vsak svoj premik. "A ste vsi tipi naokrog obrnjeni?" ni bila prizanesljiva Eva. Daje to res grda poteza, sta se strinjali tudi Nuša in Ajla.

Vsi komentatorski pari so bili presenečeni, ko so slišali, da bo na predlog mame in prijateljice moral eno izmed deklet poslati domov. Ko se je Blaž sestal z mamo in jo pohvalil, da je lepa, je Maruša kar zajokala od ganjenosti. "To je pa tako lepo, ko ti otrok kaj takšnega reče ..."

Ko je Eva Luna razkrila Blažu nekaj dejstev o Arijanni, so bili vsi komentatorji šokirani. "Boš končno spregledal?" sta se spraševali Ajla in Nuša. "Jaz bi se počutil ne samo razočaranega, pop*** bi," je dejal Jan. Vsi so opazili, da je Arijanna prestrašena, da se je začela potiti ... Luka in Maruša sta bila čisto besna. "To je brez veze. A jo lahko soočiš?!" je bentila Maruša. "Všeč mi je, da ne odneha," je za Blaž navijal Jan. "Daj že odpri to temo!" ni odnehal Luka. "Rešuje se," je ugotavljala Nuša, Eva pa dodala: "Kaj ta govori!" "Ona še kar plete in plete ..." je na ogenj prilival Jan. "Vrzi jo v morje in to je to." Ko Arijanna ni in ni povedala, kar je Blaž želel izvedeti, je Maruša pomislila: "Da se niso mogoče punce povezale, pa malo obrnile besede?"

