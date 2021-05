Bitko za Gregorjevo srce zapustili dve dekleti: Sanja in Elena

Tekmo za ljubezen Sanjskega moškega Gregorja sta zapustili dve dekleti: Sanja, ki Gregorja ni spustila blizu, in Elena, mamica, ki je v šovu močno pogrešala svojega sina. Priča pa smo bili tudi prvemu prepiranju. V orkan čustev sta se ujeli tekmovalki Anja in Karmen. Slednja se je sicer bala, da bo šov zapustila prav ona, a je očitno Gregorja dovolj navdušila, da si je prislužila vrtnico. Gokarte pa je Gregor čez vikend zamenjal za avtomobile, saj se je udeležil reli dirke v Tolminu. Čeprav ima rad hitrost in jeklene konjičke, je sicer zelo vesten voznik. Tudi zaradi osebne izkušnje.

