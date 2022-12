Blaž bo noč prespal z dvema, v dvorcu bo napeto

Dekleta so bila še vedno pod vtisom zadnje ceremonije, ko sta se poslovili Pia in Suki . Za še večjo napetost je poskrbel voditelj Nejc , ki jih je seznanil, da stopajo v zadnji teden v dvorcu in da so pred njimi prav posebni zmenki v dvoje. Dekleta, ki jih bo Blaž povabil na zmenke, bodo namreč lahko z Blažem preživela prvo noč na samem, brez kamer in brez mikrofonov. "O, moj bog!" so zavpile v en glas, Arijanna je to označila za "uresničenje sanj". Eva Luna si je prav tako želela tega zmenka, a se ga je hkrati bala, ker zadnjega pol leta ni bila intimna. "Mogoče se hoče Blaž s tem prepričati, katera je lahka in katera ni."

Blaž je tokrat na zmenek v dvoje povabil Laro , ki jo je vabilo presenetilo. Hkrati jo je ujezilo, ker nekatere punce sploh še niso imele zmenka v dvoje z Blažem, pa tudi to, da so vse punce takoj pomislile, da bo že prvo noč spala z njim.

Blaž, Lara in njun flamingo.

Zvečer je Blaž Laro pričakal ob masažni mizi. Lara je legla na posteljo in Blaž je pokazal svoje čare ...

Po masaži sta se odpravila še v jacuzzi. Lara je bila pod pritiskom, počutila se je utesnjeno, počasi se je zapirala, ker je pričakovala, da se bo hotel Blaž poljubljati. Blaž je napeljal pogovor na poljub, jo dejansko hotel poljubiti, pa se je umaknila. "Pričakovano je obrnila glavo," je komentiral Blaž. Nato ji je dal sporočilo, v katerem je pisalo, da imata možnost podaljšati dan v skupno noč in lahko vzameta ključ od njune sobe. Lara je bila za, Blaž tudi. Upala sta, da se bosta bolje začutila, ko bosta sama.

Zjutraj je Blaž Lari prinesel zajtrk v posteljo. Kot je zaupala, sta se stiskala in dotikala, nista se veliko pogovarjala. Blaž je dodal, da sta bila tudi malo 'čustvena', Lara pa, da je, ko so kamere ugasnjene, precej drugačna.

Medtem v dvorcu ...

Arijanna je v dvorcu doživljala stisko In komaj čakala na priložnost, da Blažu zaupa svojo plat zgodbe. Žana, ki z Blažem še ni bila na pravem zmenku, je po drugi strani napovedala, da bo zavrnila vrtnico, če bo Blaž na zmenek znova povabil Arijanno.

Zvečer so se punce pogovarjale o tem, kaj počneta Lara in Blaž, ali sta dovolj povezana, da bi spala skupaj ... Eva Luna je predvidevala, da če bosta sama, če bo kaj alkohola, da se bosta težko zadržala. Debata se je nadaljevala tudi zjutraj, ko so že nestrpno čakale, kdaj se bo Lara vrnila.

Prišel je čas za novo vabilo na zmenek s konji, ki so se ga veselile vse. Vabilo je bilo namenjeno Arijanni – med puncami je zavladala tišina, švigali so grdi pogledi. "Arijanna, upam, da greš domov," je izbruhnila Žana. Arijanna se je nasmehnila in odšla.

Lara, ki se je medtem vrnila z zmenka, je puncam razložila, kaj se je dogajalo na zmenku ... Povedala je, da sta šla pod mrzel tuš, naprej pa ni želela deliti. Niti tega, ali se je poljubljala, ni želela razkriti.

Arijannina priložnost, da pove svojo plat

Blaž je Arijanno odpeljal v Lipico in do konjev. Arijanna je bila le malenkost žalostna, da sta jezdila drug za drugim in ne vzporedno, saj se nista mogla pogovarjati.