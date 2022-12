Blaž bo v zadregi

Samo še štiri dekleta so ostala v boju z srce sanjskega Blaža Kričeja Režka: Arijanna, Hana, Kristina in Lara. Do sedaj jih je na zmenke vabil Blaž, od zdaj naprej pa bodo imele punce vajeti v svojih rokah.

Sanjski moški je na sporedu vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO V nocojšnji oddaji bomo lahko spremljali dva od štirim zmenkov. Prvi bosta Blaža odpeljali na zmenek in ga predstavili svojim bližnjim Hana in Lara. Arijanna in Kristina bosta te dni v dvorcu. Blaž bo na zmenku z Laro prvič na plesnem tečaju. Sprva mu bo precej nerodno, a Lara bo poskrbela, da se bo lažje sprostil, njena izbira oblek in nežnost pa bosta v njem prebudila prav posebne občutke. Znašel se bo tudi na zaslišanju – za mizo z njeno mamo in prijateljico. Po zmenku bo Lara pri njem pustila dober vtis, Lara pa bo v dvomih ... icon-expand Blaž se je zabaval na zmenku s Hano FOTO: POP TV Še en zmenek bomo spremljali. Ta bo bolj športen in malce manj romantičen. Hana bo Blaža takorekoč testirala, nato pa ga predstavila dvema osebama, ki sta ji izjemno blizu. Kakšen vtis bo Baž dobil o njeni družbi in kakšnega njeni bližnji o Blažu? Sanjski moški je na sporedu vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO. Na VOYO si lahko ogledate tudi vse zamujene dele. icon-expand