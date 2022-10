Blaž domov poslal dve dekleti, odkrival pa bi samo eno

Eva Luna je končno prišla do zmenka z Blažem, zmenek pa je tokrat od obeh zahteval, da sta konkretno stopila iz cone udobja. Pogovor na štiri oči z Blažem se za vsa dekleta niso izšel po načrtih, na koncu pa sta brez vrtnice ostali kar dve punci.

V prejšnji oddaji je Blaž iskal sorodno dušo in največ skupnih točk je imel s 'kraljico' (Hano) in 'gusarjem' (Suki). Odločil se je, da na čas na samem odpelje Hano. Suki je bila razočarana, Hana pa srečna.

Sanjski moški je na sporedu vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO.

V pogovoru na štiri oči mu je zaupala, da je prvi fant, ki mu je napisala pismo. Blaž se je našel tudi v njenem razmišljanju o zvezi in ljubezni. Kot je še povedal, je bil ob njej umirjen, sproščen ... Na koncu ji je podaril vrtnico. Hana je potem znova odprla debato o 'prijateljih'. V enem izmed preteklih pogovorov jo je namreč zmotilo, da je Blaž zastrigel, ko je omenila, da ima 'več frendov'. Blaž ji je hitro nastavil ogledalo in Hana se je strinjala, da ni v redu, če prespiš recimo pri prijateljih nasprotnega spola.

icon-expand Med Suki in Hano je izbral Hano. FOTO: POP TV

Dekleta so se med seboj pogovarjala o tem, da se informacije, ki si jih izmenjajo po zmenkih, izkrivijo, in pridejo do Blaža v popolnoma popačeni obliki. Napeto je bilo predvsem med Mašo in Žano. Prepir med Mašo in Žano pa je zabaval Pio.

Pogovor je nato stekel o Hani, medtem pa se jim je Hana pridružila. "Je bila kakšna iskrica?" so se spraševale. Naslednjega dne je Kristina prebrala pismo – tokrat je Blaž na zmenek povabil Evo Luno. Glavna tema? Glasba. Eva Luna je bila presrečna. Pričakovala je večerjo v dvoje ob svečkah, a jo je čakalo drugačno presenečenje. Odpravila sta se v studio, kjer naj bi ustvarila svojo pesem. Blaža je sicer že takoj navdušila z rdečo oblekico ... "Začelo se je dobro," je komentiral. Suki v dvomih Medtem ko je Blaž užival na zmenku z Evo Luno, je Suki razpredala z Majo, Laro in Mašo o tem, da se ob Blažu trenutno ne počuti dobro, da ne ve, ali bi se z njim kar stepla ... Predvsem se boji, da ji je zameril, ker je v pismu napisala, da se on ne želi poročiti, ona pa bi se rada. "Že tako je lep, jaz pa moram še razmišljati zraven!" V glasbenem studiu je Evo Luno in Blaža pričakal poseben izziv – skupaj morata ustvariti glasbeni hit: izmisliti si morata besedilo in vključiti iztočnice, ki jima jih je predal voditelj Nejc Šmit. Eva Luna je imela težave predvsem z razmišljanjem: "Že tako je lep, jaz pa moram še razmišljati zraven!" je potožila. Na začetku jima nikakor ni steklo, nato pa sta le zložila svoj prvi hit:

Dekleta v dvorcu so se spraševala, kaj počne Eva Luna z Blažem. Znova so se pogovarjale o poljubu na prvem zmenku. Ob tem je bilo predvsem nelagodno Arijanni, ki se je prva (in doslej edina) poljubljala z njim. Eva Luna in Blaž sta se medtem pogovarjala o zelo osebnih zadevah. Eva Luna mu je zaupala, da je izgubila mamo. Iz izkušnje, ki jo je popolnoma sesula, pa skuša postati močnejša. "Verjela sem vase, da mi bo uspelo in da se ne smem smiliti sama sebi," je dodala. Na koncu pogovora ji je Blaž podaril vrtnico in se ji zahvalil, da je šla na zmenku skupaj z njim konkretno iz cone obdobja. "Cenim, da mi je zaupala in všeč mi je njena strast," je komentiral.

icon-expand Iskren pogovor ju je zbližal. FOTO: POP TV

Čas za pogovore na štiri oči Dekletom v dvorcu se je pridružil voditelj Nejc Šmit, ki je naznanil začetek 'koktajl partyja' in jih opozoril, naj izkoristijo čas, ki ga še imajo, saj bosta tokrat morali šov zapustiti dve dekleti. Najprej je Blaž na čas na samem povabil Moniko. Spraševal jo je predvsem o tem, kako si predstavlja prihodnost. Monika stavi na spontanost. Kot je dodala, se najprej želi prepustiti odnosu, še nekaj doživeti, kasneje pa kovati plane in postavljati mejnike. Blaž je povedal, da je ob njej sproščen, da se počuti prijetno. Navdušila ga je, ko je omenila, da namerava delati izpit za motor. Monika je po pogovoru sicer komentirala, da se ji odnos med njo in Blažem zdi za zdaj bolj kot ne prijateljski. V dvorec je prišla še Eva Luna. Ko so jo vprašale, ali sta se z Blažem na zmenku poljubljala, je odvrnila, da ne bo odgovorila. Ali je to le provokacija? Dekleta so obvisela na nitkah. Kopica dvomov je preplavila njihove misli.

icon-expand Med Kristino in Blažem je potekal verjetno eden bolj osladnih pogovorov doslej. FOTO: POP TV

Naslednjo je Blaž na čas na samem povabil Kristino. Najprej ga je prosila, naj našteje pet stvari, ki si jih želi poskusiti. Oba si želita skočiti s padalom in najti ljubezen. "Toliko enih držav, jaz bi pa samo tebe rad odkrival," ji je Blaž z rahlo pordelim obrazom odgovoril. "Ob Kristini se v primerjavi z drugimi dekleti počutim, da me nekaj žgečka, nekaj k njej vleče," je po pogovoru z njo komentiral Blaž, navdušena pa je bila tudi Kristina. Ko se je Blaž vrnil po naslednje dekle, se je Pia na ves glas smejala, hihitala – Blaž je na pogovor na samem povabil kar njo. Zanimalo ga je, kako da se je letos znova pridružila šovu. "Lani si nisem upala nič, letos pa sem videla tebe, ki si mlajši ... sem te hotela spoznati, ker si mi padel v oči," je odvrnila. "Jaz nisem tu zato, da iščem prijatelje," je odgovoril Blaž. "Tukaj sem, da najdem eno ful fajn punco. Se mi zdi, da je prav, da povem." Pia se je znašla v rahli zadregi, a je pogovor nato vseeno stekel v bolj sproščenem tonu. Suki je naslednja, ki jo je poklical na samo. "Si kaj jezen name?" ga je takoj vprašala. Ni mu bilo jasno, zakaj. "Zaradi pisma," je odvrnila. Ker ji ni takoj odgovoril, je kar vstala, to pa je Blaža rahlo razjezilo. Nadaljevala je s tem, da zakaj vsaki od deklet drugače odgovarja. Ko mu je omenila, zakaj ji je rekel, da ne mara otrok, drugim pa, da jih ima, je bil šokiran. A sta nato le začela razčiščevati, pa ju je prekinila Tjaša. Nadaljevati bosta morala prihodnjič. Eva Luna je medtem Hani, Suki, Pii in Žani zaupala glede poljubljanja z Blažem ...

Tjaša je med drugim z Blažem govorila o pretekli resni zvezi, o tem, zakaj se je tudi letos udeležila šova ... Blaž pa je ugotavljal, da se izmika odgovorom na vprašanja in da vedno odgovori na vse ostalo, le na vprašanje ne. Naslednjo je na pogovor povabil Mašo. "Kako si, Pia?" se je pošalil na začetku. Dekleta so ju opazovala med pogovorom in ugotovila, da se Maša in Blaž zagotovo nista povezala. Čas za vrtnice ... Tik pred podelitvijo je vladala živčnost med dekleti. Dve bosta namreč morali Blažu za vselej reči 'adijo'. Mirne so bile tako le tiste tekmovalke, ki so v rokah že držale vrtnico. Blaž je začel podeljevati vrtnice. Prvo je podelil Moniki, nato pa so do njega druga za drugo stopale Kristina, Tina, Arijanna, Pia G, Nina, Pia, Lara, Maša, Maja. Ostala je le še ena vrtnica, brez nje pa Anja, Suki in Tjaša. Napetost je naraščala, naposled pa je le poklical Suki. Posloviti sta se tako morali Tjaša in Anja. "Dragi Blaž, mislim, da si sprejel dobro odločitev," je odhod pospremila Anja in nadaljevala slovo v svojem, nekoliko poetičnem slogu.

Poslovila se je še Tjaša, ki tako tudi v drugi sezoni šova Sanjski moški ni našla ljubezni. Prihodnjič se bodo dekleta znova borila za Blaževe minutke, nekatere se bodo z njim tudi podale v prihodnost. Z nekaterimi bo užival, ponekod pa bo pogled v prihodnost temačen. Napetosti ne bo konca. Kako pa se bo vse skupaj izšlo za dekleta? Ne zamudite nove epizode šova Sanjski moški – vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV ali že zdaj na VOYO , kjer si lahko ogledate tudi vse zamujene oddaje.