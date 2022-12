Blaž doživel sanjski zmenek, zavrnitev, nato pa domov poslal kar štiri

Še en romantičen zmenek je za Blažem, ki je tokrat na morju z izbranko užival v tem, kar tudi sicer rad počne v življenju. Na večerni koktajl zabavi je bilo tokrat izjemno napeto, vladalo je nezadovoljstvo, še bolj pa je bilo čustveno naporno na ceremoniji vrtnic, ko so šov zapustile kar štiri punce.

Arijanna se je zbudila ob Blažu vsa nasmejana, Blaž ji je v posteljo prinesel zajtrk. Oba sta bila zadovoljna, da sta bila na samem, ko so bile kamere izklopljene, saj sta bila sproščena in sta se lahko še bolj povezala. V dvorcu so punce čakale na novo vabilo na zmenek v dvoje. Na morje je Blaž povabil Kristino. Zmenka se je izjemno razveselila. "Pričakovano," je takoj izjavila Žana, ki ne vidi več smisla, zakaj je v šovu. Kristina in Blaž na zmenku Kristina je bila popolnoma očarana, ko je videla Blaža, ki se je v marino pripeljal z barko. Na glavi je imel kapo, ki mu jo je podarila ob prihodu v šov. Med plovbo ji je pokazal nekaj osnov in Kristina je prevzela krmilo. Blaž je užival v njeni družbi. "Ona me res čuti," je bil navdušen.

Nato sta se zasidrala, se metala v vodo, stiskala v vodi, poljubila pa se nista. Blaž je želel povečati napetost ... Zvečer sta ob sončnem zahodu večerjala na palubi, se pogovarjala o tem, kako se je v njem porodila želja po navtiki, kako je ona kupovala kužka, našla pa zajčka. Blaž je izvlekel škatlo z Nejčevim sporočilom in ključem od sobe.

Odpravila sta se v sobo in Kristina je imela ob njem občutek, kot da se poznata že sto let. Zjutraj sta bila oba nasmejana, raznežena. "Veliko stvari delam z Blažem prvič," je pokomentirala. Blaž je bil v sedmih nebesih: "Kristina ima skoraj vse, kar jaz pri punci iščem. Ona zna z mano." Medtem v dvorcu ... Arijanna se je vrnila med dekleta in delila podrobnosti z zmenka. Nad zmenkom ni bila najbolj navdušena, saj se najprej nista mogla pogovarjati, nato pa da sta se zvečer veliko pogovarjala in le zaspala. Arijanna je puncam zaupala, da sta morala zaradi dogodka ob zadnji ceremoniji vrtnic narediti korak nazaj, a da sta nadoknadila in naredila v odnosu celo korak naprej.

Dekleta so pritiskala na Arijanno, vlekla iz nje, kako se počuti. Ni ji bilo prijetno. Spraševale so se, kaj Blaž počne s Kristino in ali bosta prespala skupaj. "Jaz se počutim kot kup dreka," je izjavila Pia.

"Punce so obupane," je pokomentirala Lara, ki je prepričana, da se punce bojijo zavrnitve. Arijanna se počuti samozavestno, hkrati pa pravi, da ji je žal, da ne vidijo tega, kar vidi ona. "Moja tekmica trenutno je tista, ki še ni obupala." Koktajl zabava se sprevrže v dramo Na zabavi se je puncam pridružila Kristina v osupljivi srebrni oblekici. Hitro je podelila podrobnosti z zmenka. Bila je nasmejana, popolnoma je žarela ... "To je bil meni najjači ever," je dodala. "Kako to pogrešam," je bila nostalgična Arijanna. "Ne, ker bi šla na njen zmenek, ampak ker to pogrešam." Kristina je zaupala puncam, da sta se umivala vsak v svoji kopalnici, da mu je dala masko na obraz ... Vse so v tišini poslušale. Prišel je še Blaž. Prvo je na čas na samem povabil Hano.

Blaž je Hano spraševal o tem, kakšna je bila kot otrok, kako se počuti med puncami. "Ob Hani mi je čisto prijetno," je povedal Blaž. Vprašal jo je, kako ona njiju vidi po šovu. Zaupala mu je, da ne dela pretiranih planov, dokler jih je v šovu še osem ... Ko jo je objel, jo je hotel poljubiti, a ker se je obrnila stran, se poljub ni zgodil. Prišlo je pravzaprav do nesporazuma – poljuba si je želela tudi ona, a je prehitro obrnila glavo. Eva Luna je postajala napeta, Arijanna in Kristina sta se pogovarjali o tem, kako je bilo na zmenkih. "Je čudno deliti podrobnosti, ampak obe razumeva, zakaj sva tukaj," je povedala Arijanna. Nejc poskrbi za šok Nejc je vstopil v prostor in napovedal, da je ta večer zadnji z Blažem za kar štiri punce. Pia je ugotavljala, da je dobila vso pozornost v šovu le od punc. Naslednjo je na čas na samem Blaž povabil Tino. Tina je pustila Blažu, da on vodil pogovor, in pogovarjala sta se o mamah. Tina je delila, da se je z njegovo mami ujela, Blaž pa je po pogovoru komentiral, da malo dvomi, da je ona prava zanj.

Naslednja je šla na pogovor Žana. "Žana je kot tisti sošolec v zadnji klopi, ko se stalno smeješ, ne moreš zbrati in narediti tiste ene naloge," je povedal Blaž. Nato je Žano zanimalo, zakaj ni dobila priložnosti za zmenek.

Napetost med Žano in Blažem je med pogovorom naraščala, namesto da bi se umirjala. Po pogovoru je naslednja vabilo na čas na samem dobila Pia, a je Blaža zavrnila. "Sprejmem," je odvrnil Blaž. Nato se je obrnil in odšel. Arijanna je ugotovila, da je to prva ceremonija, na kateri prav nobena ni varna. Ceremonija najbolj napeta doslej in slovo za štiri Kar štiri punce so tokrat ostale brez vrtnice, štiri pa so jo prejele. Blaž je kot prvo poklical Hano. Naslednja je vrtnico prejela Kristina, tretja Arijanna in kot zadnja je vrtnico prejela Lara. Pia, Tina, Žana in Eva Luna so se morale posloviti. Tina je slovo izkoristila za zabavno vabilo, da išče, kdo želi biti del njene zgodbe, in naj ji piše na mail. Eva Luna je bila prepričana, da jo je odslovil, ker ni športne postave in ima obline, Pia je dejala, da tako ali tako ni vedela, zakaj je sploh še v šovu, Žana pa se je poslovila z naslednjimi besedami: "Mislim, da sva oba začutila, da ni iskrice." V novem tednu Blaža čaka nov izziv: spoznaval bo družine in prijatelje zadnjih štirih.