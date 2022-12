Sanjski moški je tik pred finalom in vsak vikend so stvari in odnosi vedno bolj vroči. V tokratni spletni oddaji Sanjski moški: Osebno se je Blaž spomnil treh zmenkov, na katerih je prespal z dekleti in na katerih ni bilo kamer. Kaj se je dogajalo, ko so se ugasnile kamere? Kako se je bilo posloviti od kar štirih deklet in kaj pravi na Pijino zavrnitev, ko jo je povabil na čas na samo? Več v devetem delu spletne oddaje.