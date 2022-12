Blaž Kristino zasul s poljubčki, ob Arijanninem očetu se ni mogel nehati potiti

Kristina je Blaža odpeljala na zmenek, na katerem sta se ves čas spogledovala, hihitala in poljubljala. Nato je Arijanna organizirala nepozabno adrenalinsko doživetje in Blaža postavila na preizkušnjo, ko ga je predstavila še očetu.

Kristina je Blaža odpeljala na mini golf, ker se ji to zdi nekaj, v čemer morata oba stopiti iz cone udobja, saj nihče od njiju sicer ne igra golfa. "Že ko sem ga prvič videla, sem si želela, da je to to in zdaj imam priložnost, da se še bolj zbližava," je dejala pred zmenkom. Na idejo za zmenek je prišla na podlagi pogovora v balonu, ko sta pod seboj videla golf igrišče in ugotavljala, kaj je sploh smisel te igre. Kristina je mini golf zastavila kot izziv: Če Blaž zmaga, za nagrado dobi poljub. "Za to nagrado se mi res splača potruditi," je dejal: "Zdaj mi gre za življenje." Že po prvem zamahu za vajo je luknjico zadel in takoj izkoristil nagrado, poljubčka.

icon-expand Blaž in Kristina sta bila v svojem svetu. FOTO: POP TV

Nato sta se lotila igre po pravilih. Enkrat je luknjico zadel eden, drugič drugi. Nato žogica ni in ni hotela noter – posrečilo se je Kristini in rezultate iger sta izenačila. Sledila je še odločilna igra, pred katero si je Blaž izbral nagrado, kaj naj mu Kristina da, če on zmaga. Izbral je razvajanje in nego celega telesa z njenimi kremami. Blaž je zmagal in si vzel še en poljubček.

V nadaljevanju ga je Kristina predstavila svojima sestrama, Barbari in Kseniji, ter prijateljici Neni. Skupaj so sedli za mizo in klepetali. Sestri sta bili nad Blažem navdušeni. Zanimalo ju je, kako sta se spoznala. "Tako je bila lepa," se je spominjal Blaž. "Jaz se počutim, kot da sva par in se malo družimo ... Malo je bil tak občutek, ker smo se prvič spoznali, ampak midva pa, kot da sva par," Blaž ni skrival navdušenja nad drugim delom zmenka. Nato je Kristina na samem poklepetala s sestro. Zaupala ji je, da se ob njem počuti, kot da bi se lahko nekaj razvilo med njima. Sestra je Kristini povedala, da se tudi njej zdi, da je ona Blažu všeč. "A si se ti malo zaljubila?" je sestra še vprašala Kristino, ta pa se je le iz srca nasmehnila. Medtem sta prijateljica in druga sestra klepetali z Blažem. Sestra je Blažu povedala, da ga lahko le pohvali in da je vesela, da ga je lahko spoznala.

Kristina se je vrnila v dvorec. Lari se je najprej zdelo, da ne žari, nato pa, ko je Kristina povedala, kaj se je dogajalo, je mnenje spremenila. Vse so kar požirale vse besede, ki jih je Kristina delila. Bolj kot je navdušeno govorila, bolj so jo ostale punce samo nemo gledale. "Meni je ful lepo, da je Kristina povedala, da je Blaž sproščen s Kristino, ampak itak je z vsemi puncami," je nato komentirala Hana. Skeptična je bila tudi Lara. Arijanna je izkoristila trenutek, da je s puncami podelila, kako bo Blaža presenetila ona. Najprej ju čaka skok s padalom, nato pa srečanje z njenimi starši. Drugi zmenek poln adrenalina Arijanna je Blaža pričakala ob športnem letalu. Blaž je bil navdušen: "To je eden izmed najboljših zmenkov, kar se jih kdo lahko spomni zame. To bo ful hudo." Ko sta se dvigovala, je bila Arijanna nasmejana, Blaž je bil prav tako sproščen. Skok s padalom je bil za oba izjemna izkušnja, pa čeprav je bilo to za Blaža prvič, Arijanna pa je skočila že tretjič.

Zmenek sta nadaljevala na pijači in Arijanna mu je zaupala, da bo kmalu spoznal tudi njene starše. Ko je prispel do Arijanninih staršev, se je v italijanščini predstavil očetu. Bil je vidno živčen, kar potil se je in nikakor ni našel udobnega položaja na stolu.

Na Blaža je Arijannina družina pustila pozitiven vtis in dejal je, da bi si tudi sam želel take družine. "Po drugi strani se ustrašiš, ali bom res moral skozi dosegati ta standard in biti dober v vsem? Sigurno me bo to rinilo, da bom delal več in hitreje," je pomislil. Očeta je zanimalo, kakšno je Blaževo mnenje o Arijanni. "Nisem še spoznal punce, ki se s tolikimi stvarmi ukvarja. Zelo je pametna, tekmovalna, a vse na eleganten način izpelje. Zna se zabavati v trenutku," je povedal. "Ni punca za vsakega, ampak mislim, da je lahko najboljše, kar se ti lahko zgodi."

icon-expand Blaž je spoznal oba Arijannina starša. FOTO: POP TV

Blaž je na samem poklepetal z Arijannino mamo, Arijanna pa z očetom. Pogovor med Blažem in Arijannino mamo je stekel. Blaž je zatrdil, da se ni ustrašil vseh Arijanninih želja, ambicij in aktivnosti, da pa ga malo skrbi, kaj ona in oče pričakujeta od Arijanninega fanta. Mama ga je pomirila, da le to, da je ona srečna z njim. "Mora najti moškega, ki bo odgovarjal njej, ne nama."

Arijanna in Blaž sta ob slovesu podelila vtise o zmenku in se poslovila s poljubčkom. Arijanna se je vrnila med punce in z njimi delila podrobnosti z zmenka. Po koncu četrtega zmenka je bil Blaž kar malce živčen. Prihodnjič bo imel vrtnici le za dve punci, ki bosta postali veliki finalistki. A pred tem ga bodo s tira vrgle informacije o dekletih, ki jih ni pričakoval.