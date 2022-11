Blaž ni podelil vrtnic. Monika: zagotovo je pozabil

Nov dan je prinesel šopek in težko pričakovano vabilo na zmenek. Tokrat je Blaž na potovanje s časovnim strojem povabil Moniko. "Tega nisem pričakovala," je dejala z orošenimi očmi, vzhičena in polna pričakovanj. "Upam, da se bova ujela, da se bova zabavala in kaj resnega rekla vmes." Vse punce so bile vesele zanjo, nato pa pomislile, da jo je z vabilom morda le povabil na preizkušnjo in da obstaja velika verjetnost, da bo prva z zmenka prišla brez vrtnice. Do vabila namreč niso zaznale posebne kemije med njima. Dekleta so čez dan razpravljala o Moniki in prav vsem se je dozdevalo, da se Blaž in Monika ne bosta ujela niti na zmenku v dvoje.

Medtem pa Blaž na zmenku z Moniko ...

Blaž je Moniko odpeljal do starejšega para – Jerce in Mirka. Na zmenku bosta Blaž in Monika skuhala kosilo in s parom poklepetala. Blaž je takšen zmenek pripravil zato, ker si je želel v živo videti, kakšna je Monika, ki sicer dela v domu za starejše občane, v interakciji z ljudmi. Mirko in Jerca, ki sta poročena že 56 let, sta Blažu in Moniki dala nekaj koristnih napotkov za srečno skupno življenje in delila svojo ljubezensko zgodbo. Kot je zaupal Mirko, se vedno počakata, skušata biti strpna. "Ko greva do zdravnika, jo vedno počakam, pa nikoli ne grem vmes v gostilno. Pa tudi tri ure, če je treba," je zaupal Mirko. "In nikoli nobenega godrnjanja," je pristavila Jerca.

Monika in Blaž sta se nato lotila likanja, kuhanja. Skuhati sta se namenila klasično nedeljsko kosilo. Medtem ko je bila Monika zatopljena v delo, je Blaž spraševal in spraševal – Monika pa je le na kratko odgovarjala. "Trudim se na vse načine dobiti nek odziv, da bi se ona vsaj obrnila, da bi mi vsaj s telesom pokazala, da je zainteresirana zame," je dejal Blaž – odziva ni dočakal.