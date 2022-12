V šovu Sanjski moški postaja vse bolj vroče. Blaž je kar dve sanjski dekleti povabil na zmenek, ki je se zavlekel v noč, in z Laro in Arijano je Blaž dočakal jutro. Vse ostale punce so morale sprocesirati kar velik zalogaj opravljanja, zdaj pa nočna avantura čaka Kristino.