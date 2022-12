Blaž se je potil, Maruši od smeha tekle solze po licih

V Sanjskem moškem je Blaž preživel še dva zmenka in oba so komentatorji oddaje Vrtnice in vino seveda do potankosti pokomentirali. Ob njegovi živčnosti in tremi, ko je spoznal Arijanninega očeta, so Maruši od smeha kar tekle solze po licih.

"Pridna, super," je Nuša pokomentirala Kristinino izbiro, da Blaža pelje na golf. "Jaz bi rekel, da bo od Kristine boljši kot od Arijanne," je pristavil Jan. Maruša in Luka sta obujala spomine, kako sta včasih hodila v Izolo na mini golf. Ob spremljanju zmenka Kristine in Blaža so si bili komentatorji edini: Da je med Kristino in Blažem nekaj posebnega. "Aha, poljub že iz prve," je pristavil Jan. "Vaaaaaau, midve sva res 'trofnili' favoritko," sta bili veseli Ajla in Nuša. "Ta dva se pa itak skozi ližeta," je bila neposredna Maruša.

Ob nadaljevanju zmenka so bili komentatorski pari povsem razneženi, ko so spremljali dinamiko med Kristino in Blažem. Zadnjega poljubčka med njima so se razveselili prav vsi. "Meni sta onadva top," je komentiral Jan. "Metuljčki!" je opazil Luka. Da je bil Blaž nekoliko živčen, ko je sedel na letalo z Arijanno, ni ostalo neopaženo. Maruša je ugotavljala, da bi jo kap, bilo ji je kar slabo že samo ob misli, da bi morala skočiti s padalom. Tudi Nuša je pristavila, da kar čuti pritisk in da ne bi šla. "Upam, da noben ni nič jedel," se je pošalila. Ajla je ob vsem le izdahnila, da bi šla tudi ona. "To je top," je pokomentirala Eva. Skočil bi rad tudi Luka. A Maruša je neomajna: "Jaz te ne dam!" Blaž v družbi Arijanninega očeta izzove salve smeha Maruša in Luka sta umirala od smeha, ko sta videla, v kakšni zadregi je bil Blaž, ko je sedel za mizo z Arijanninim očetom. Tudi Jan in Eva sta se smejala, saj se je Blaž potil, presedal ... "Glej ga, kako je zašvical!" se je čudila Nuša. "Ubogi, kar preseda se." "Joj, ne no, meni se kar smili," je komentirala Maruša s solzami v očeh.

Nuša se je kar razburila, ko je poslušala pogovor med Arijanninimi starši, Blažem in Arijanno. Vznemirilo jo je, da se je Arijanna ukvarjala s toliko različnimi dejavnostmi, koliko denarja to terja. Maruša in Luka sta se še vedno zvijala od smeha, Maruša se kar ni mogla ustaviti ... Kaj ju je tako zelo nasmejalo, da je Maruša rabila kar robčke za brisanje solz smeha, si lahko ogledate na VOYO , kjer so na voljo vse zamujene oddaje Vrtnice in vino.