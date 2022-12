Blaža bodo tik pred pomembno odločitvijo presenetili video posnetki

Nejc bo Blažu, ki v času snemanja ni bival z dekleti v dvorcu, pokazal nekaj posnetkov pogovorov deklet, ki so se odvijali za njegovim hrbtom in Blaž bo povsem šokiran. "Malo je grdo, a ni? Kaj ti je tega treba?" se bo spraševal.

Sanjski Blaž in štiri dekleta bodo v nocojšnji oddaji obujali spomine na njihovo ljubezensko popotovanje. Blaž bo osvetlil nekaj najpomembnejših, prelomnih trenutkov, nato pa od vsake izmed deklet pokusil pridobiti odgovor na vprašanje, kaj bi jima lahko prinesla prihodnost.

Blažu Kričeju Režku se je v šovu Sanjski moški predstavilo 21 deklet. Vsako dekle ga je presenetilo s svojo edinstveno zgodbo, edinstvenim značajem. Z nekaterimi se je bolje ujel kot z drugimi, zanimanje zanje pa je izkazoval na ceremoniji vrtnic. Krog se je počasi ožil in ostale so le še štiri kandidatke.

Na koncu večera Blaža čaka najtežja odločitev doslej. Med štiri dekleta bo moral podeliti le dve vrtnici, kar pomeni, da bosta dve dekleti morali domov, dve pa bosta postali veliki superfinalistki in bosta tako še stopničko bliže uresničenju ljubezenskih sanj. Kateri dve sta tisti, ki sta se Blažu najbolj zasidrali v srce? Po pogovoru z eno izmed deklet bo začutil, da to ni to, ena pa ga bo povsem sezula.