Blaževa odločitev, da izloči Evo, je pošteno razjezila komentatorje

Maruša in Luka sta se spraševala, ali bo Blaž tudi v tri nova dekleta že takoj zagledan. Ko je Pia naznanila, da bo uveljavila prednost bele vrtnice, so bili vsi navdušeni.

Oddaja Vrtnice in vino je na sporedu po oddaji Sanjski moški vsako soboto in nedeljo ob 21.15 na POP TV.

"Jej, pa imamo rešitev!" sta vzkliknili Nuša in Ajla : "Upam, da izkoristi!" "Zdaj bo pa naredila," je pristavila Maruša, Luka pa jo je dopolnil: "V bistvu pametno." "Bravo, bravo!" sta za Pio navijala tudi Eva in Jan . Zadovoljni so bili tudi z odzivom Blaža, ki je prisotnost novih treh tekmovalk označil za sumljivo.

Nekoliko manj sta bila Maruša in Luka navdušena nad potezo Eve, ki je prekinila zajtrk Blaža in triperesne deteljice . "Kar meni je nerodno," je komentirala Maruša. Preostalima dvema paroma se je zdela poteza "frajerska" . Je pa prav vse pare presenetil Blaž z izjavo, da bi ukinil sladkarije in da je treba uvesti nekaj discipline. "Namesto naj bi on rekel, naj ona je rogljičke, pa ji bom pomagal do neke športne aktivnosti, bi raje on na lažji način to vzel in to je to," je razjezil Evo.

Pia je vse komentatorje navdušila, ko je tudi zares prevzela zmenek Lari. Ko je Kristina zajokala ob Piini omembi kužka Luluja, pa so se vsi raznežili in začutili njeno bolečino.

Maja je komentatorje šokirala s svojo izjavo o monogamni zvezi. No, največ težav sta s tem imeli Ajla in Nuša, ki jima beseda nikakor ni šla z jezika ...

Še kopico zabavnih komentarjev so imeli trije pari na dogajanje v nadaljevanju oddaje. Predvsem Blažev odziv na cofke in navijaško obleko ter Hanine moške prijatelje, pa tudi objem z Arijanno so sprožili zanimive pogovore tudi med pari komentatorjev. Anjinega komentarja, da bo zavrnila vrtnico, znova niso dobro sprejeli in upali so, da bo tokrat izpadla ona. Ko je Blaž izgovoril njeno ime, pa ... No, kako točno so se odzvali, si lahko ogledate na VOYO .