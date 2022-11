Blaževa prijatelja brez dlake na jeziku, Kristina v sedmih nebesih

Po zmenku s Tino je Blaža čakal še zmenek z Laro. Nista bila sama, ampak sta jima družbo delala njegova najboljša prijatelja. Ta sta na koktajl zabavi spoznala še preostala dekleta in na ceremoniji odigrala pomembno vlogo. Glavnino čustev pa je Blaž tokrat namenil Kristini.

Ob koncu skupinskega zmenka si je čas na samem z Blažem priborila Tina. Ob koncu prejšnjega dela šova Sanjski moški smo slišali le del pogovora med Tino in Blažem.

Sanjski moški je tokrat izjemoma na sporedu v petek in soboto ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO

V tokratni oddaji se je njun čas na samem še nadaljeval. Blaž je Tino spraševal, kakšen življenjski stil ji je blizu. Želi si razgibanosti in športa. Zaupala mu je tudi, da se je pripravljena prilagajati, a le do neke mere. "Tina rada vodi situacijo, ne posluša nobenega," je pogovor povzel Blaž, prepričan, da bi bilo preveč trenja, če bi bila skupaj v zvezi. Tini se je zdelo, da Blaž ni bil sproščen in se pogovor ni najbolje nadaljeval. Tokrat je odšla z zmenka brez vrtnice.

Punce so se začele zavedati, da to, da povabi na zmenek, še ne pomeni, da Blaž tudi podari vrtnico. Začelo jih je skrbeti, Suki pa je povedala, da je vesela, saj to pomeni, da vsaj vsaka lahko ve, pri čem je. Medtem v Kopru Blaž se je končno videl s svojima prijateljema Jako in Markom ter jima predstavil eno izmed deklet, ki se v šovu potegujejo zanj. Želel je, da ocenita, ali je to dekle zanj. Pridružila se jim je skrivnostna Lara. Srečali so se na igrišču za odbojko, nato pa so se odpravili na biljard. Lara ga še ni velikokrat igrala, zato je izkoristila priložnost, da jo Blaž lahko uči.

Lara je nato izkoristila še možnost, da kaj o Blažu izve od njegovih dveh prijateljev. Razkrila sta mu, da je Blaž družaben in da zanj želita energično in prijazno punco. Zanimalo ju je, kako da se je Lara po lanskem neuspešnem poskusu iskanja ljubezni pred kamero letos ponovno pridružila šovu Sanjski moški. Jaka je kar neposredno postavljal vprašanje za vprašanjem, pridružil se je še Mark in skupaj sta jo zasula z vprašanji. Blaž je prijateljema zaupal, da je Laro izbral, ker mu postaja zanimiva, saj zna izkoristiti trenutke. Prijatelja sta delila vtise o Lari z njim. Zdela se jima je prijazna, komunikativna in sproščena, a kot sta priznala, težko rečeta, s kakšnim namenom je v šovu. Išče ljubezen, izkušnjo Sanjskega moškega ali pozornost?

Prijatelja sta mu svetovala, naj jo še naprej spoznava, morda povabi še na kakšen zmenek in komaj potem sprejme končno odločitev. Na koncu zmenka je sledil še pogovor Blaža in Lare na samem. Blaža je zmotilo, da se izmika odgovorom. "Ali jih nima, jih ne želi deliti ... Ampak daj mi vsaj nekaj, nekaj moram začutiti," je komentiral. Izvedeti je želel tudi, kaj se je dogajalo med njo in lanskim Sanjskim moškim. Delila je nekaj podrobnosti, a vse skrbno zavila v celofan. Tudi to ga je zmotilo. Ugotavljal je, da ga k njej nič kaj dosti ne vleče. "Dlje kot sva bila skupaj, bolj neprijetno je bilo," je komentiral, Lara pa je bila presenečena, ker ni prejela vrtnice. V dvorcu so pogrešale Laro Medtem ko je Lara preživljala čas z Blažem, so se punce v dvorcu spraševale, kje je. Prispelo namreč ni prav nobeno vabilo, Lara tudi nobene ni obvestila, da kam gre. Spraševale so se, ali je šla na zmenek, ne da bi kateri to omenila? Puncam se je pridružil voditelj Nejc Šmit – tokrat brez Blaža, s katerim bi morala potekati koktajl party in nato ceremonija. Z njim sta prispela Mark in Jaka, Blaževa najboljša prijatelja. Tokrat je bila njuna naloga ta, da spoznata dekleta in na koncu onadva podelita vrtnice. Najprej sta dekleta izprašala Mark in Jaka Jaka in Mark sta puncam postavljala vprašanja. Punce so se druga za drugo promovirale in se poskušale pokazati v najboljši luči. Več ali manj so vse omenjale morje, potovanja – Jaka in Mark pa sta si ustvarjala svojo sliko o puncah.

Po pogovoru je Eva Luna dejala, da je zadovoljna, da ju je spoznala, medtem ko Suki skrbi, da so zelo zaprta družba in težko sprejmejo koga medse.

Blaž se je končno pridružil puncam – tokrat v družbi voditelja Nejca, Jake in Marka. Mark in Jaka sta podelila vsak eno vrtnico. Jaka jo je podelil Evi Luni. Hana je komentirala, da je Blaž predober zanjo. Mark je svojo izročil Arijanni. Pri tej odločitvi so bile punce razočarane. "Diskriminacija," je komentirala Pia. Žana je dodala, da ne moreš gledati na to, od kod je punca, saj je Blaž v Kopru samo poleti. Vrnila se je Lara. Tudi tokrat so bile punce popolnoma presenečene, ker pri sebi tako kot Tina ni imela vrtnice. Kakšen poljub! Blaž je na pogovor na samem povabil Kristino. Zanimalo ga je, kaj meni o prijateljih in kaj so se pogovarjali. Nato jo je prosil, naj pove nekaj več o lepotnem tekmovanju, na katerem je bila. Ko mu je povedala, da ve, da je bil on na tekmovanju za mistral, je bil presenečen. Nenadoma jo je poljubil – Blaž kar ni mogel nehati.

Naslednja je šla na čas na samem Eva Luna. Ko ga je zagledala, se je kar ustrašila, saj je ravno kadila, Blaž pa ne mara kajenja. Takoj mu je zaupala, da se boji, da jo bo poslal domov, ker se boji višine. "Ne, jaz sem to videl kot 'Eva Luna je premagala strah' in sem ponosen nate," jo je pomiril. Pogovor je nanesel na prijatelje in dejstvo, da je od enega od njegovih prijateljev že prejela vrtnico ... Nato sta zašla v bolj globoke pogovore. Eva Luna je Blaža dobesedno požirala z očmi, kar je Blaž opazil, a poljubčka ni dobila. Domov odhaja ... Pred ceremonijo vrtnic je bilo napeto. Tri so imele že v rokah vrtnico, ostale so bile na trnih. Katera bo morala domov? Blaž je začel podeljevati vrtnice. Najprej jo je podelil Pii G., nato je poklical Suki, Hano, Tino, Žano in Kristino. Ostala je ena vrtnica, brez pa Monika in Lara. Izbral je Laro, Monika se je tako morala posloviti. V šovu je tako ostalo le še 10 deklet. Je med njimi tista prava zanj? Prihodnji teden ne čaka preizkušnja le deklet, v nerodni situaciji se bo znašel tudi Blaž. Kako dobro bo prestal preizkus, ki ga čaka? Sanjski moški je na sporedu vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO .