Blaževo vprašanje o ženskih orgazmih sprožilo obsežne debate

Tokrat so bili komentatorji navdušeni, ko so videli, katero izmed deklet je povabil na zmenek. Navdušenje je bilo ob spremljanju zmenka iz minute v minuto manjše. Za razočaranje pa je poskrbel tudi Blaž sam, ne le Monika s svojo pasivnostjo. Luko je Blaž razburil s pogovorom o kajenju, Nušo pa z vprašanji glede hlinjenja orgazmov.

Vsi trije pari so bili tokrat že ob prvem vabilu na zmenek navdušeni. "Na Moniko!" sta nazdravili Ajla in Nuša. "Končno!" je dodala Eva. "Sej ona je taka 'kjut'. Ji je treba dati priložnost," se je strinjal Jan. "Dobro, da je Moniko izbral," je komentirala Maruša, Luka pa je dodal, da je res simpatična. Maruša je nato vseeno dodala, da je čas, da eni Blaž ne podari vrtnice. Ne, ker bi to privoščila Moniki, a meni, da je že čas, da eni vrtnice ne podeli. Ko sta Blaž in Monika v oddaji Sanjski moški prišla do Mirka in Jerce, se je med komentatorskimi pari razvnela debata o njihovih dedkih in babicah, običajih, delitvi nalog ...

V nadaljevanju so komentatorji opazili Monikino neodzivanje na Blaževo spraševanje. "Ni bila pozorna na Blaža," je komentirala Nuša. "Glej, kot da sta skregana!" je ugotavljala Nuša. "Na veselici se še vsaka zaprta školjka odpre," pa se je pošalila Eva. Nuša je sklenila: "Monika – hladna kot špricar." Vsi komentatorski pari so pričakovali bolj sproščen pogovor med Moniko in Blažem vsaj tedaj, ko sta bila na samem. A to se ni zgodilo. Ko Blaž Moniki vrtnice ni podelil, je Jan izrazil nekaj upanja: "Morda ji bo dal še eno priložnost na ceremoniji." Ko so slišali Monikin komentar, da ji Blaž ni dal vrtnice, ker je najverjetneje pozabil, se jim je preprosto zasmilila ... Blaževo vprašanje o orgazmih neokusno? Bowling je navdušil komentatorske pare. Še več pozornosti pa je pritegnil Blaž z vprašanjem, ki ga je postavil Maji: "Daj mi razloži to, ko ženske hlinijo orgazem ..."

Zanimiv se jim je zdel Majin podatek, da se, če se objemamo vsaj 12 sekund, začne sproščati hormon sreče. Ko je to Blaž uporabil na Hani, ga je Maruša označila za hinavca. Ni ji namreč povedal, od kod ta informacija. Luka se je razjezil, ko je Blaž omenil, da ne bi nikoli imel punce kadilke. Posebej burna debata se je razvnela predvsem med Luko in Marušo ...