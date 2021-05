Bojana ni sočustvovala s Pio: To je življenje

Komentatorji iz Vrtnic in vina so tokrat veliko pozornosti namenili Pii Gavrič. Mnenja so, da jo pretirano daje ljubosumje. Bojana je bila še posebej presenečena, ko je Ljubljančanka, potem ko je Gregor Čeglaj vrtnico namenil novinki Tjaši Kramarič, bruhnila v jok.

Maruša je razumela, zakaj so bila nova dekleta šokirana, ko so prišla v hotel. Maruša: "Ker prideš z nekim namenom iskat ljubezen v šov, potem pa bum." Nuša je menila, da so v pravem času na pravem mestu, saj se bodo tako najbolj spoznale. Razveselili pa so se nogometne tekme, Milica je povedala, da se je v otroštvu tudi sama podila za žogo, medtem ko se Bojana ne navdušuje nad nogometom: "Se mi zdi nesmiselno, da vsi lovijo tisto eno žogo."

icon-expand Nuša je prva opazila, da Pio daje ljubosumje. FOTO: POP TV

Komentatorji so opazili, da je bila Pia slabe volje, ko so se prikazale novinke. Nuša: "Pia je ljubosumna."Milica: "Pii je padla energija." Nuša se je nato povsem razživela, ko je opazovala igro, Luka pa je bil na trnih, ker bi tudi sam stekel na igrišče. Ko se je Pia odločila, da ne bo več igrala, so menili, da jo je zdelalo ljubosumje.

icon-expand Maruši se je Pia smilila. FOTO: POP TV

Sanjski moški je komentatorje navdušil še kot barman. Ajla mu je sporočila, da ima zelo rada koktajle, tako da je vabljen k njej domov. Vsi so napeli ušesa, ko je Pia razlagala Gregorju o novinkah in njihovih motivih za prijavo. Nuša je napovedala: "Zdaj se mu bo pa zmešalo." Dodala je, da bi kar šla, če bi bila na Gregorjevem mestu. Luka in Maruša pa nista verjeli Tjaši, da je priletela v Slovenijo samo zaradi Gregorja.

icon-expand Bojana meni, da bo Pia še veliko prejokala v svojem življenju. FOTO: POP TV

Milica, Nuša in Ajla so pravilno napovedale, da bo Gregor vrtnico podaril Tjaši, Luka pa tega ni pričakoval in ni mogel verjeti svojim očem. Bojana ni sočustvovala s Pio, ko je ta bruhnila v jok: "To je življenje. Če ji gre to na živce, bo še veliko, veliko prejokala v življenju, ker ji bo šlo verjetno še veliko stvari na živce ... Jaz verjamem, da je zelo stresno, ampak vseeno te ne more taka stvar tako zlomiti." Vrtnice in vino bodo na sporedu POP TV znova nocoj, takoj po oddaji Sanjski moški.