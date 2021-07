Bojana osupla nad potezo Sanjskega moškega: Gregor, napaka!

Bojano, komentatorko iz Vrtnic in vina, je najbolj presenetil Gregorjev izbor velikih finalistk. Prepričana je, da Sanjski moški ne bi smel izločiti Kaje. Luka pa je ugotavljal, da so Gregorju všeč svetlolaske, zato je Maruši preventivno predlagal, naj se pobarva na črno.

Komentatorji iz Vrtnic in vina so še predzadnjič zasedli svoje 'kavč pozicije', da bi pokomentirali izbor velikih finalistk. Luka in Maruša sta se strinjala, da so vse tri polfinalistke super, morda le malo premlade, da bi si že ustvarile družino. Anja je najbolj sedla v srce Milici, Ajla in Nuša sta navijali za Tjašo, Kaja pa je že vse od začetka na vrhu Bojaninega seznama.

icon-expand Maruša je pozorno opazovala romantično dogajanje v šovu Sanjski moški. FOTO: POP TV

Komentatorji so še enkrat obsodili Polonin izbruh, ki je v Gregorju Čeglaju prebudil boleče spomine. Luka je sklepal, da je moral Sanjski moški imeti res težko otroštvo. Ob njegovi pripovedi so mu šle kocine pokonci, Maruša pa je povedala: "Tega ne sme noben otrok doživeti." Luka ni vedel, kako bi se odločil glede finalistk, če bi bil na Gregorjevem mestu, nato pa je dobil idejo, da bi ju kar izžrebal. Luka: "Naj ona, ki najkrajšo potegne, gre." Milica in Bojana sta premišljevali, da gre morda za življenjsko pomembno odločitev za Gregorja in eno izmed deklet, kajti obstaja možnost, da bosta skupaj do konca svojih dni.

icon-expand Nuša je bila presrečna, ker je Gregor vrtnico namenil Tjaši. FOTO: POP TV

Ko sta se Gregor in Kaja poljubila, se je Ajli in Nuši zdelo, da gre za poljub v slovo, kar se jima ni zdelo prav. Milica je kljub strastnemu poljubljanju menila, da Anja ne bo Gregorjeva izbranka. Nuša je bila jezna nanj, ker je navijala za razgledano in zrelo Tjašo. Tudi Maruši se je Tjaša zdela resna, zelo lepo vzgojena in uglajena. Komentatorjem se ni tudi zdelo pomembno, da se je Tjaša kasneje pridružila dekletom. Nuša, ko jo je Anja imela v zobeh: "Pusti ti mojo Tjašo kar pri miru ... Ko je z Gregorjem, je vsa pocukrana, ko je brez Gregorja, je pa ... kača." Z Ajlo sta pravilno napovedali, da gre Kaja domov, Bojana pa je bila prepričana, da bo šla domov Anja, zato je bila še najbolj presenečena, ko je ta dobila prvo vrtnico. Ko je drugo vrtnico dobila Tjaša, pa je Bojana izjavila: "Gregor, napaka."

icon-expand Bojana je prepričana, da je Gregor naredil napako. FOTO: POP TV

Medtem ko je Nuša jokala od sreče, ker je vrtnico dobila Tjaša, pa se je Luki in Maruši smilila Kaja, ki ji je bilo res mar za Gregorja. Milica: "On je sledil svojim čustvom, svoji intuiciji." Luka pa je ugotavljal, da so Gregorju očitno všeč svetlolaske, zato je svoji Maruši predlagal, naj se preventivno pobarva na črno. Finalna oddaja Sanjski moški bo na sporedu POP TV nocoj ob 20. uri, že zdaj pa si jo lahko ogledate na VOYO.