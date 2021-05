Bojanina modrost: Škoda časa, da bi se ukvarjali s preteklostjo

Komentatorji iz Vrtnic in vina so sočustvovali z Nino Savnik, ko je Gregorju Čeglaju govorila o silnem razočaranju v ljubezni. Radovedno so si ogledali nova dekleta, najbolj pa jih je s svojim razkritjem presenetila Mary Ševo.

Komentatorji izVrtnic in vina so se veselili skupaj z Nino Savnik, ko je ta prejela vabilo na zmenek v dvoje. Kmalu zatem so se jezili zaradi Laurinih izjav glede fizičnega obračunavanja s taisto Nino. Luka: “Ta ima spet ena morilska nagnjenja.” Vsi so bili navdušeni nad filmskim prizorom na smučišču Krvavec, ko so uslužbenci z ratrakom dostavili košaro Gregorju in Nini. Milica in Bojana pa sta imeli občutek, da se je med vragolijami na snegu med njima vendarle malce iskrilo.

Čudili so se, ko je Nina povedala, da še ni imela resne zveze, in se jezili na fanta, ki jo je prizadel. Bojana: “Koliko je tega v življenju, kolikokrat se nam izneverijo ljudje, ki jim zaupamo.” Tudi Nuša je v preteklosti izkusila, kako je, ko fant nenadoma prekine stike s teboj. Ajla prijateljsko: “Kakšen bedak.” Bojana je sočustvovala z Nino, obenem pa modro sklenila: “Zapletati se, pa predolgo se ukvarjati s temi stvarmi, s preteklostjo, je škoda časa. Življenje je prelepo, pa prekratko.”

Luka je nato dobil stavo, saj je za razliko od Marušepravilno napovedal, da bo zmagala Kaja. Za slednjo so navijale vse ostale komentatorke, saj jim je nogometna sodnica zelo pri srcu. Ko je Kaja odvrgla kopalni plašč, je Maruša Luku hitro zakrila oči, on pa se je pritoževal. Kasneje je pošalil: “No, potem si pa predstavljaj, da greva midva v tole kad. Prideva ven iz kadi, pa je prazna.” Maruši sta se Gregor in Kaja zdela zelo lep par, Ajla in Nuša pa sta glasno navijali za poljube.

Komentatorji so si z veliko radovednostjo ogledali nova dekleta, ki so vstopila v bitko za Gregorjevo srce. Ajla je že slišala za rdečelaso Saro, ki je med drugim lastnica nočnega lokala. Luka se je končno strinjal z Lauro, ki je napovedala, da se novinkam ne piše nič dobrega. Luka: "Kaj pa hodiš kasneje notri? Kaj se zdaj rineš?" Vsi pa so bili osupli, ko je Mary izdala Polonino skrivnost. Nuša je napovedala, da jo bo Polona zagotovo napadla, ko se bodo vrnile v Portorož.