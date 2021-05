Carmen: Naredila sem napako, tudi jaz sem samo človek

Carmen Osovnikar pojasnjuje: “ Najprej bi se rada opravičila celotni Sloveniji in vsem puncam, če sem katero užalila. Vem, da to, kar se je zgodilo, ni bilo prav, niti tega ne odobravam. Najlažje je obsojati neke stvari, ampak, a ste se mogoče vprašali, zakaj je prišlo do takega dogodka? Nihče ne more razumeti mojega takratnega počutja, mojega stanja, to lahko mogoče razumejo samo punce, ki so bile z mano. Vsak reagira po svoje. Jaz sem človek, ki težko prenaša laži, obrekovanja in zahrbtnost. Sem zelo direkten človek, vsakemu povem v obraz kar mu gre, brez dlake na jeziku. Nekatere v oddaji pa rade govorijo za našim hrbtom, ampak taki ljudje za mene nimajo hrbtenice, oprostite izrazu. V šovu smo v popolni izolaciji, nimamo telefona, nimamo televizije, nimamo glasbe, nimamo družabnih iger, ne družine, ne prijateljev. S puncami smo primorane biti 24 ur na dan skupaj, nikamor se ne moreš umakniti. Namreč ne moremo se vsi razumeti med seboj in ne moremo biti vsem všeč. Med puncami je bilo tako, da si nismo vse ugajale, nismo si bile všeč, nismo se razumele. Mene je to pravzaprav motilo, kakor tudi to 'grupiranje', obrekovanje in hihitanje za hrbtom. Nekatere so celo imele sestanke v sobi in delale načrte, kako bodo okupirale Gregorja na koktelj zabavi, da druge punce ne bi prišle na vrsto za pogovor z njim. In kot že vemo, žal niso vse prišle z namenom, da bi osvojile Gregorjevo srce. Prišle so, da bi dosegle zmago v šovu, ali postale ‘influencerke’, da bi si si naredile reklamo, da ko pridejo iz šova, da bi se mogoče lahko celo preživljale s tem, ker vemo, da jih ogromno živi samo na ta račun. ”

Carmen meni, da je med kandidatkami preveč mladih deklet, ki pri svojih letih bolj razmišljajo o šoli in karieri: “ Pa ne mislim s tem na vse mlade punce v šovu, ker nekatere so bile za svoja leta resnično zrele. Medtem ko za mene govorijo, da nisem idealna kandidatka, ker je med nama z Gregorjem 8 let razlike. Ta leta, to je zdaj tak tabu. Ta razlika v letih se meni res ne zdi problematična, a videti je, da živimo v kameni dobi, draga Slovenija. Ženska je lahko mlajša od moškega, moški pa ne sme biti? A to, da je ena stara 21, on pa 31, je pa prav? Veliko je znanih Slovenk, pevk, filmskih igralk, ki imajo mlajšega partnerja. Ne bom rekla, da sem jaz idealna partnerka za njega, ampak malo se zamislite, kaj govorite v letu 2021. ”

Na očitke, da je napadla Anjo, pa odgovarja: “Jaz Anje nisem napadla. Ona mi je očitala, ko je Gregor odšel, da to ni pošteno od mene. Ampak tudi jaz ne bi smela odreagirati, tako kot sem. Nisem imela nič proti Anji, niti nisem želela nobenega konflikta. Anja se mi zdi super punca. Ampak, če ona meni ne bi očitala, verjetno do tega ne bi prišlo. Žal mi je, ne odobravam tega, pač zgodilo se je. Jedla nisem tisti dan ničesar, seveda sem bila pod stresom in pritiskom, negativna čustva so mi privrela na plano, in se je zgodilo. Slab dan. To so življenjske stvari, ki se dogajajo v tudi normalnem življenju, saj smo vsi ljudje. Mislim, da me bodo razumeli ljudje, ki so kdaj doživeli pritiske ali so bili pod hudim stresom. Žalostno pa je, da te obsojajo ljudje, ki so naredili v resničnostih šovih malo večje škandale, kot pa jaz s tem kreganjem. Boli me, da mamica 'influencerka', ki je imela v samem šovu spolne odnose pred celotno Slovenijo, izven šova pa partnerja, ampak jaz je ne obsojam, to je njeno življenje in ona mora živeti s tem in dobro ve, kako se je morala zagovarjati in opravičevati pred celotno Slovenijo, ker so jo obsojali. Na koncu pa te ravno tak človek obsoja in bi celo fizično obračunal s tabo in to izjavi pred celotno Slovenijo, torej podpira nasilje."

V mislih ima Tejo Jugovic, ki se je pred leti preizkusila v resničnostnem šovu Gostilna išče šefa, tam pa spoznala svojega moža Janija. Carmen:"Tudi drugi ljudje, ki jo spremljajo na družbenih omrežjih, jaz je namreč ne, so mi povedali, da svoje sledilce nagovarja, da naj se ne sovražijo, naj se imajo radi, a na koncu ravno ona dela to, torej govori eno, dela pa čisto nekaj drugega. Po vseh teh njenih dogodkih, ki so se ji zgodili v šovu, si je uspela ustvariti družino, kar ji iz srca privoščim. In prav ona, ki naj bi razumela situacije televizijskih šovov, je tako podla, da me obsoja. Ona, ki ve, kako je v koži človeka, ki tekmuje v resničnostnem šovu. Toliko grdega in toliko nekega sovraštva, ter grdega pisanja o puncah me prav žalosti. Žalosti me, da se to dogaja v Sloveniji. Žalostno je tudi to, da te ljudje osebno ne poznajo, ne poznajo tvoje življenjske zgodbe, nikoli v življenju se niso s teboj pogovarjali in potem toliko grdega pišejo o tebi. Še dobro, da mi je postalo gladko, gladko vseeno, kaj si mislijo ljudje, ki se izživljajo na napakah drugih. Ki so polni sovraštva. Na nek način se mi smilijo, ker ljudje, ki so srečni in zadovoljni sami s seboj, zagotovo ne komentirajo na tak način. Dobro, da imam jaz svoj krog ljudi, svojo družino in najbolj pomembno mi je, kaj si oni mislijo. Ja, sem naredila napako, tudi jaz sem samo človek, tudi jaz sem krvava pod kožo. Žal tako je, življenje gre naprej in celo življenje se bomo učili.”

