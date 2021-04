Carmen: Ne vem, zakaj taki ljudje pridejo v šov, če niso za to

Gregor Čeglaj je šele dobro pričel iskati ljubezni svojega življenja, kar je morebiti prav eno izmed deklet, ki so po prvi podelitvi vrtnic ostala v šovu. V nocojšnji oddaji Sanjski moškise bo odvil prvi zmenek v dvoje in kot je napovedal Peter Poles, bo ta “najbolj neverjeten in romantičen”.