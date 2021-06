Dekleta bo premagalo ljubosumje, napadla bodo Tjašo

Sanjski moški Gregor Čeglaj bo na zmenek v dvoje povabil Tjašo, kar pa nikakor ne bo všeč ostalim dekletom. Ko se bo novinka vrnila v hotel, jo bodo napadla. Laura: "Nisem edina, ki v hiši misli, da Tjaša prinaša neko negativno energijo." Ana: "Ne maramo je." Tjaša pa se bo jezila: "Ne me iskati. Ne me iskati, ker če me boš iskal, me boš tudi našel."