Dekleta se bodo kregala za Gregorjevih pet minut, dve bo poslal domov

Na zabavi pred podelitvijo vrtnic bodo dekleta povsem okupirala Sanjskega moškega. Peter Poles bo namreč napovedal, da se bosta po ceremoniji vrtnic poslovili dve dekleti, zato bodo želela izkoristiti morda še zadnje minute, da pritegnejo njegovo pozornost in ga očarajo.

Laura bo prehitela ostala dekleta in ga prva povabila na pogovor, to pa ostalim dekletom ne bo všeč. Anja se bo jezila: "Dogovorile smo se, po kakšnem vrstnem redu gremo do njega." Nina Savnik bo ugotavljala: "Boji se, da bo šla domov." Lauri bo še očitala, da se samo pretvarja, da je poštena.