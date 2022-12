Dekleta soočila Blaža: Žal nisi vzpostavil ljubosumja med nami

Mesece po zaključku snemanja šova Sanjski moški se je Blaž Režek Kričej zopet srečal z nekaterimi tekmovalkami, ki so se borile za njegovo srce. Arijanna, Kristina, Hana, Suki in Eva Luna so odgovorile na pereča vprašanja, ki so se tekom šova vrstila na družbenih omrežjih, in se brez dlake na jeziku soočile s Sanjskim moškim. Ali sta Kristina in Arijanna še prijateljici? Se je Eva Luna Arijanni opravičila za težke besede? Sta bila Suki in Blaž res obsojena zgolj na prijateljstvo? So se dekleta v šov prijavila zaradi ljubezni ali samopromocije? Vse to in še več v zadnji, posebni epizodi spletne oddaje Sanjski moški: Osebno.