Delovna akcija se do maja poslavlja, na ekranih jo bo nadomestil Sanjski moški

Pred očmi gledalcev POP TV se je odvil še en ganljivi del oddaje Delovna akcija. Ana Praznik in ekipa mojstrov pa bo s svojim poslanstvom nadaljevala maja, saj na spored ob sobotah in nedeljah od tega vikenda dalje prihaja nihče drug kot Sanjski moški in njegov šopek zagretih deklet. Dobra novica za najbolj neučakane pa je, da bodo vse oddaje na VOYO dostopne že dan prej.

