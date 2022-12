Dva zmenka, dve popolnoma različni izkušnji

Blaž, ki je skozi celoten šov organiziral zmenke, pozorno poslušal njihove besede in želje, se je v zadnjem tednu moral navaditi na drugačen ritem. V tem tednu so namreč dekleta tista, ki organizirajo zmenke in na doživetje povabijo Blaža. Lara je Blaža peljala na učno uro zapeljivega plesa, Hana na športni izziv, kjer je moral premagovati ovire, tokrat pa bosta vajeti v roke prijeli še Kristina in Arijanna.

Dekleti, ki ju marsikdo jemlje za letošnji favoritki, bosta poskrbeli vsaka za še en nepozaben dan. Kristina bo pričarala zmenek, na katerem se bo kar iskrilo in Blaža bo nato kot prvega moškega v življenju predstavila svojim najbližjim.

Arijanna bo zmenek organizirala v svojem adrenalinskem slogu in poskrbela za edinstveno doživetje. Blaž bo presenečen: "To je eden najboljših zmenkov, ki se jih lahko kdo spomni." A preden se bo poslovil od Arijanne, bo moral prestati še precej naporen izziv, ob katerem se bo močno potil ...