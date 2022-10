Dve sta odšli: eni Blaž ni dal vrtnice, druga je šov zapustila sama

Medtem so dekleta, ki so prišla s skupinskega zmenka, ostalim puncam povedala za novo dekle. Pia je bila presenečena. Ni pričakovala česa takega. "Z nobeno ni bil tako sproščen kot z njo," je ugotavljala Žana. Arijanna je ostala odprtih ust. "Ko so rekle, da je bila lepa, v lepi obleki, da sta z Blažem začutila neko kemijo, sem samo ... uf," je komentirala. Kristina se jim je naposled pridružila – z rdečo vrtnico v roki. Grdo so jo gledale. "Največ grdih pogledov sem opazila s strani Eve Lune," je povedala Arijanna. Punce so takoj zaslišale Katarino – o čem sta govorila, kaj sta počela ...

Blaž in Kristina sta večer izkoristila še za pogovor. Nista mogla skriti navdušenja drug nad drugim. Ko ji je povedal, da živi na obrobju Ljubljane, skoraj na kmetih, je Katarina odvrnila: "Nič ni boljšega kot pravi kmet, veš?" Ugotovila sta, da imata sicer kar nekaj skupnih točk. "S Kristino sva se ujela tako, kot se nisem še z nobeno do zdaj. Ne vem, kaj to pomeni za naprej," je zaupal Blaž. Katarini je za konec zmenka izročil rdečo vrtnico.

Ostala dekleta kar niso mogla verjeti svojim očem. Vse so opazovale dogajanje in z bolj ali manj jeznimi pogledi premerile Kristino. Predvsem so bile presenečene, da se je Blaž prvič tako zelo sprostil. "Nobeni ni bilo kul, iskreno," je komentirala Eva Luna.

Ko sta prepleskala platno v modro, sta vanj metala balončke z barvo. Vsaka barva naj bi predstavljala določene dogodke v njunih življenjih. Suki bi Blažu morala že razkriti ime, a je ostala skrivnostna. Tudi ko jo je vprašal, kateri dogodek zanjo predstavlja določena barva, ni povedala. Blaž, ki je po naravi radoveden, je zaupal, da ga to spravlja ob živce. Nato se je odprla in začela razkrivati podrobnosti. Svoje ime mu je napisala na haljo. Blaž je v pogovoru med pleskanjem počasi spoznaval Suki.

Medtem pa dekleta ...

Punce so se pogovarjale o novi sotekmovalki Kristini in Blažu. Ugotavljale so, da je bil Blaž popolnoma presenečen, ko jo je videl. Anja je medtem na travniku sedela z Nino in ji zaupala, da razmišlja, da bi morebitno naslednjo vrtnico zavrnila. K temu se nagiba, ker si ji zdi, da imata zelo malo skupnega. Nina je dodala, da jo je zmotilo, da Blaž ves čas poudarja, kako rad ima žuranje. "Ja, tudi to, ja," se je strinjala Nina in dodala, da Anjo razume. Vseeno pa bi mu rada najprej dala priložnost, da ga spozna in se potem odloči.

Suki zaupa nekaj o sebi

Suki je dočakala še večerjo z Blažem. Na meniju so bili burgerji in vino. Blaž je želel končno vedeti odgovore. Najprej je želel še iz njenih ust slišati ime. Nato ga je zanimalo, zakaj je izbrala rožnato bravo balončka. Pokazala mu je svoja očala z rožnatimi stekli in zaupala, da ima skotopični sindrom in je preobčutljiva na belo svetlobo. Nato je pogovor stekel o žuranju. Blaž ji je razložil, kako on žura, Ana mu je zaupala, da je žuranje sploh ne moti. V nekem trenutku je Blaž izza kavča potegnil vrtnico in ji jo podaril. Ana jo je sprejela, nato pa komentirala, da je zaenkrat začutila prijeten prijateljski odnos.