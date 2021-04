Elena je zadovoljna s svojim življenjem, manjka ji le prava ljubezen

Elena Costrov je edina mamica med kandidatkami za Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja. Verjame, da ima vsak človek drugo polovico, in morda bo svojo našla prav v resničnostnem šovu.

Če se bo Gregor Čeglaj zaljubil v Eleno Costrov, se bo moral sprijazniti z dejstvom, da ne bo najpomembnejša oseba v njenem življenju. Elena: “Najpomembnejša oseba v mojem življenju je sinček. Ob njegovem rojstvu se mi je življenje spremenilo na bolje, kar pomeni, da sem neskončno začela uživati v vlogi mame. Svojemu otroku poskušam biti vzor in dobra prijateljica ter mu želim omogočiti nepozabno otroštvo in boljšo prihodnost. V skupnem času rada kolesariva, rada greva na kakšen izlet, kuhava in se učiva, seveda pa največ časa nameniva igranju. Otroku ne iščem očeta, ker ga že ima. Želim samo srečati dobro osebo, ki bo primeren vzornik mojemu sinu in odličen sopotnik za naju.”

To bi lahko bil tudi Gregor Čeglaj, ki si želi ustvariti družino in upa, da bo imel dva ali tri otroke. Tudi na prvi pogled ji je bil Sanjski moški všeč. Elena: “Ja, definitivno lahko rečem, da je Gregor po videzu moj tip moškega, ker ima zelo lepe oči in seveda obliko telesa (smeh), ampak moram pa še izvedeti, kakšen je po duši, saj mi to največ pomeni.” A v bitko za Gregorjevo srce poleg nje vstopa še sedemnajst deklet. Elena: “Glede na to, da sem ‘stara šola’, nisem navajena tega, da bi se morala za moškega ‘boriti’ s toliko dekleti. Konkurenca pa se mi zdi zelo dobra, vsaka punca je po svoje zanimiva.” Morda bo sama Gregorju zanimiva že zato, ker prihaja iz Rusije. Elena: “Živela sem v nepriznani Pridnjestrski republiki. Življenje v mojem kraju je bilo bolj skromno, kar pomeni, da nismo imeli vsega, kar smo si želeli, ampak smo znali ceniti tudi v drugačne okoliščine in v njih uživati. Kljub veliki razdalji vsako leto rada obiščem svojo domovino zaradi sorodnikov in spominov na lepo otroštvo.”

V Slovenijo se je preselila, ko je dopolnila 13 let. Elena: “Prišla sem zaradi združitve družine. Ko sem se preselila, slovenščine še nisem poznala, ker je bil moj materni jezik ruščina, ampak mi to ni predstavljalo nobene težave pri šolanju in pridobitvi državljanstva. Po izobrazbi sem ekonomistka in moje dosedanje delo in izkušnje segajo na različna področja: delo v šolskih ustanovah in turističnih agencijah, prevajalstvo in delo na področju telekomunikacijskih omrežij. Po duši sem zelo ustvarjalen tip človeka, kar pomeni, da rada izdelujem naravno kozmetiko, kot so mazila, mila in kreme, fotografiram in oblikujem slike v različnih programih ter ličim svoje prijateljice.”

Elena dodaja, da bo čez mesec dni dopolnila 30 let: "In če pogledam nazaj, lahko rečem, da imam srečno in dobro življenje. Imam čudovitega sina, zanesljive starše, krog iskrenih in dobrih prijateljev ter odlično službo. Edino, kar mi še manjka, je prava ljubezen. Verjamem, da ima vsak svojo drugo polovico, ki jo lahko sreča kjer koli, zato sem se tudi odločila za sodelovanje v resničnostnem šovu. Svojo življenjsko zgodbo pišem sama in upam, da bo to nepozabna izkušnja v mojem življenju." Ali bo Elena našla pravo ljubezen prav v šovu? Sanjskega moškega boste lahko spremljali od tega tedna dalje, vsako soboto in nedeljo ob 20. uri.