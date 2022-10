'En je v Parizu ... ali je v Franciji?'

Komentatorji v oddaji Vrtnice in vino tokrat niso nasmejali le s komentarji na samo dogajanje v oddaji Sanjski moški. V pogovorih so razkrili marsikatero podrobnost, Luka pa se je iz srca nasmejal svoji Maruši, ki je ugibala, kje vse so Disneylandi ...

"To, Hana," so navijali komentatorji za Hano, ki jo je Blaž povabil na čas na samem, Suki pa tokrat pustil na strani. Ko se je z Blažem pogovarjala o tem, ali je v redu, da dekle prespi pri prijateljih in obratno, so se komentatorji strinjali z Blaževim stališčem. "Ženske in moški nikoli ne morejo biti prijatelji," je Ajla delila misel, ki ji jo je govorila njena stara mama. "Tudi meni ne bi bilo okej, če bi prespal pri prijateljici," je komentirala Eva. "Ti greš pa v jacuzzi ... in to pijana," je dodal Jan, a ga je Eva takoj popravila, da je bila tedaj z družbo.

Oddaja Vrtnice in vino je na sporedu po oddaji Sanjski moški vsako soboto in nedeljo ob 21.15 na POP TV.

Ko je vabilo na zmenek dobila Eva Luna, je Maruši odleglo. "Končnooo, saj smo komaj čakali!" "O, moj bog, to si moram kar zapisati," je dodala Nuša. "Kaj? Pa glej to!" je bila Maruša navdušena nad tem, da gresta na zmenek v glasbeni studio, prav nič manj pa nista bili navdušeni Ajla in Nuša. Ko sta Eva in Blaž zapela, so se najprej hihitali, nato pa zasuli s pozitivnimi komentarji. "Vau, Blaž!" je komentirala Maruša, Luka se je strinjal. Janu se je zdelo, da gre bolje Blažu kot Evi Luni. "On je ene dva refrena že tako lepo odpel ..." je rekel. Ajla in Nuša se kar nista mogli nehati smejati ... Luka in Maruša pa sta še po koncu hita, ki sta ga pripravila Blaž in Eva Luna, pela in pela.

icon-expand Jan je bil navdušen and Blaževim petjem. FOTO: POP TV

Eva Luna je s tem, ko puncam ni razkrila, ali se je z Blažem poljubljala ali ne, požela same pohvale komentatorjev. Ob pogovoru Blaža s Kristino pa so komentatorji ugotavljali, kaj je tisto, kar je na njihovem seznamu stvari, ki jih želijo. Na koncu pogovora sta Ajla in Nuša navijali za poljubčka, Eva in Jan sta opazila iskrice, Luka in Maruša pa prav tako.

Blaž je v Sanjskem moškem na pogovor povabil tudi Tjašo. "Ne moreš govoriti, da so ti všeč temnolasi, visoki, mišičasti, zdaj pa imaš pred seboj blond moškega!" je letel Nušin komentar na Tjašino izjavo, da je v šovu, ker ji je všeč Blaž. Ob izločitvi Anje in Tjaše je dvema paroma komentatorjev odleglo. "To!" sta v en glas zaklicali Ajla in Nuša. "Iz prve sem rekel Anja in Tjaša!" je bil vesel Jan, enako je napovedala tudi Eva. Le Luka in Maruša nista bila zadovoljna z odhodom Tjaše. Anjinih prispodob ob slovesu komentatorji niso najbolje razumeli ... Kaj bodo pa porekli na dogajanje v naslednji oddaji Sanjski moški? Oddaja Vrtnice in vino je na voljo vsako soboto in nedeljo ob 21.15 na POP TV, po oddaji Sanjski moški. Vse oddaje si lahko že dan prej in kadarkoli po predvajanju ogledate na VOYO .