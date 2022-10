Ena bo ostala brez zmenka, ena brez vrtnice

Sanjski moški je na sporedu vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO.

Tokrat bo prišel do izraza razkol med puncami, ki so v hiši že uspele stkati tesnejše vezi in novejšimi dekleti, ki so se (neuspešno) borile že za lanskega sanjskega moškega in zdaj ponovno preizkušajo svojo srečo. Za eno izmed novih deklet se ne bo izšlo po pričakovanjih, bo pa zato ena izmed 'starih' toliko bolj zadovoljna.