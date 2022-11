Eva Luna bo znorela

Vzdušje v dvorcu je iz dneva v dan bolj napeto in borba za Blaža bo prešla v povsem novo dimenzijo. Blaževa mama in prijateljica bosta premešali karte, Eva Luna pa bo zlila čustva in ko bo govora o Arijanni, se ne bo prav nič zadrževala.

Sanjski moški je tokrat izjemoma na sporedu v petek in soboto ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO Eva Luna je v šovu Sanjski moški že pokazala, da se prav nič ne obremenjuje s tem, kako izpade – kar čuti in kar misli, pove jasno in glasno, brez olepševanja. Tokrat jo bo preko roba pahnila tekmovalnost Arijanne. Eva Luna bo izkoristila čas na samem z Blažem in poskrbela za nenavaden preobrat v šovu. Besed ne bo izbirala. Da bo vse skupaj še bolj nepričakovano zapletlo, bosta tokrat v šovu poskrbeli še Blaževa mama in najboljša prijateljica. Obe sicer z najboljšimi nameni, a prav oni dve bosta zapečatili usodo ene izmed punc. Ne skupinski zmenek ne pogovori z mamo in prijateljico, niti pogovori med koktajl zabavo in ceremonija – tokrat se bo vse odvijalo povsem nepričakovano in čustveno. Ne zamudite verjetno najbolj napete oddaje te sezone. Sanjski moški je na sporedu vsako soboto in nedejo ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO, kjer si lahko ogledate tudi vse zamujene dele. icon-expand