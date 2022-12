Eva Luna in Kristina žrtvi groženj: Vse skupaj je šlo predaleč

Tekmovalki priljubljenega ljubezenskega šova Sanjski moški Eva Luna Mlakar in Kristina Miler sta postali tarči uporabnikov družbenih omrežij, ki se skrivajo za anonimnimi profili brez pravih imen in brez fotografij. Dekletoma ne pošiljajo le sovražnih komentarjev, ampak jima celo grozijo. Primorka in Štajerka sta za naš portal delili svojo zgodbo in pokazali sporočila, ki jih dobivata. "To je preseglo vse meje. Razumeva, da ne moreva biti vsem všeč, a groženj preprosto ne moreva spregledati," sta povedali.

"Vse skupaj se je začelo s sovražnimi komentarji. Že takoj, ko sem prišla v šov. Zdaj pa je vse skupaj prešlo v grožnje. Res so šli predaleč," je Kristina Miler, tekmovalka šova Sanjski moški, povedala za 24ur.com: "Grozili so mi tudi že, da me bodo ubili, grozijo mi, da bodo škodovali ne samo meni, ampak tudi moji družini. Grozijo, da bodo prišli k meni domov in nam 'hišo v luft spustili'." Kristina pravi, da je sovražni komentarji nikoli niso preveč pretresli, saj se zaveda, da ne more biti všeč vsem: "Okej, pač me ne maraš. Z grožnjami pa so šli malo predaleč in ni mi vseeno, ko preberem nekaj takega. Ali se moram zdaj bati za svoje življenje? Grozno!"

Tako kot Kristina grožnje dobiva tudi Eva Luna Mlakar, ki pa pravi, da se je to začelo po zadnji epizodi, ki smo jo videli na POP TV. Grožnje je začela dobivati po oddaji, kjer je brez dlake na jeziku spregovorila o Arijanni in njenem odnosu do Blaža. "Ja, mogoče so že prej bili kakšni sovražni komentarji, ampak kot je rekla Kristina, ne morem vplivati na to, komu sem všeč in komu nisem. Zdaj, po zadnji oddaji, pa dobivam grožnje ne samo na Facebook, Instagram in Tik Tok, ampak tudi na osebni mail. To je res preseglo vse meje. Grozijo, naj zvečer ne hodim sama domov iz službe, ker me bodo pretepli. Pišejo mi, naj čim prej zapustim šov, ker sicer se ne bo dobro končalo zame. Poleg tega mi pišejo, da bi bilo bolje, če bi moj oče in celotna moja družina čim prej umrla, da si ne zaslužimo živeti. So trenutki v dnevu, ko je tega manj, ampak proti večeru, ko veš ,da so vsi doma, je tega več. Pri meni niso samo umetno ustvarjeni profili, so tudi kakšne mamice, blogerke, ki si vzamejo čas in naredijo story na to temo. Mislim, da če imaš doma otroka, je otrok priorioteta, s katero se moraš ukvarjati, ne pa s tem, kako se mlada dekleta vedemo v nekem šovu. Ni me strah, še vedno bom hodila ven ob štirih zjutraj, če bom tako hotela. Ni mi pa vseeno, da se to dogaja in da smo nekatere punce tega deležne."

Kot pravita Kristina in Eva Luna, naj druga dekleta teh groženj ne bi dobivala. "Ostale punce vedo za naju, ampak nobena ni nič izpostavila, da bi tudi one dobivale grožnje." Obe dodajata, da si ljudje v živo ne upajo izraziti negativnih komentarjev, kar sta tudi pričakovali. "Po 16. oddaji včasih vidim, da me ljudje bolj opazijo, začutim poglede na sebi. Saj ne rečem: seveda dobimo tudi lepe komentarje, a ob grožnjah in plazu negativnih komentarjev na lepe stvari pozabiš."

Dekleti se strinjata, da bi se to moralo končati in da bi se morali vsi komentatorji, ki se skrivajo za psevdonimi na spletu, zavedati tudi odgovornosti, ki jo imajo do vseh, ki te komentarje preberejo na družbenih omrežjih. "To bi se res moralo končati. Na družbenih omrežjih je ogromno otrok in tudi našo oddajo gleda veliko mladih ljudi, kar pomeni, da nas spremljajo in potem pod komentarji berejo takšne stvari. Kakšen zgled so ti ljudje, ki se skrivajo za nekimi lažnimi profili?"