Eva Luna: luksuzni avto, vila in odlična hrana

Eva Luna Mlakar je ena izmed kandidatk, ki bodo iskale iskrice v očeh Sanjskega moškega, Blaža Kričeja Režka. 22-letna Koprčanka v šov prihaja ob podpori svojega največjega oboževalca – očeta. Živi za trenutek, stvari, o katerih sanja, pa so luksuz in blišč.

Simpatična Primorka v šov vstopa sproščeno in namerava biti takšna, kot je. Kot pravi, je njen fan number one' oče. Že takoj po avdiciji ji je svetoval, naj izkoristi priložnos, saj da nam v življenju včasih najbolj žal za priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Eva Luna upa, da bo sodelovanje v šovu zanjo, če nič drugega, vsaj ena lepa izkušnja. "Lahko veliko pridobim na samozavesti in grem izven cone svojega udobja. Ne skrbi me, kaj si mislijo drugi, delam to zase in kar mene osrečuje." Seveda čisto brez strahu ne gre. Eva Luna se, malo za šalo, malo zares, najbolj boji, da bi prva izpadla. "Veselim pa se novih prijateljstev, izkušnje in mogoče nove ljubezni."

Kot je zaupala, se bo poskusila v šovu čim bolj sprostit, da jo bodo gledalci lahko videli in začutili takšno, kot je v resnici. "Upam, da mi kamere ne bodo povzročale preveč treme, kar se pa zna definitivno zgoditi," je dodala. Njen dan se začne s kavo in knjigo Kot majhna je Eva Luna sanjala, da bo pevka. "Hitro sem ugotovila, da ne bo šlo, ker nimam perfektnega posluha. Našla sem se v peki slaščic in pripravi hrane, zato bi rada si v bodoče ustvarila svojo mini slaščičarno oziroma počela nekaj v zvezi s hrano in kulinariko." V prostem času gre rad ana kakšen enodnevni izlet po Sloveniji ali v Trst, hodi po brunchih in pijačkah'. "Živim za trenutek in rada se razvajam," je še dodala. 22-letnica dan sicer najprej začne tako, da spije kavo. A ne v družbi, temveč sama. "Zjutraj rada preberem poglavje ali dva knjige, ker imam zjutraj res tisti čas zase. Če imam prost dan, razmislim, kaj bi skuhala čez dan, ali pa grem ven na kosilo. Čez dan se potem podružim s prijateljicami, zvečer pa kakšen movie night' ali pa rolanje ob sončnem zahodu."

Večkrat jo vidijo kot konflikno osebo Eva Luna pravi, da si nikakor v šovu ne želi slabih odnosov z drugimi dekleti. "Vem pa, da sem iskrena in neposredna, včasih me zafrkne' tudi to, da določene stvari izrečem, preden premislim in zato me ljudje večkrat dojamejo kot nesramno in konfliktno osebo, pa sem daleč od tega," je dodala simpatična tekmovalka, ki sebe sicer opisuje kot komunikativno, sočutno do drugih ljudi, strastno in samozavestno. V partnerskem odnosu ji veliko pomenijo komunikacija in spoštovanje, če bi bilo treba, pa bi bila s partnerjem pripravljena tudi oditi v tujino.

Ali se bo ujela s Sanjskim moškim, bomo videli kmalu. Sicer pa ima na seznamu še nekaj sanjskih' zadev: njen sanjski avto je MitsubishiLancer EVOLUTION IX ali pa FordMustang Shelby GT500 Super Snake, sanjska služba bi bila ta, da bi hodila naokoli in ocenjevala hrano za michelinove zvezdice, sanjski dom pa ultra luksuzna vila z vsemi high dodatki – ali pa kar grad.In kateri bo njen prvi dosežen sanjski cilj?