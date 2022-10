Eva Luna: Ob asmatičnem napadu je bil šokiran tudi Blaž

Vse se je zgodilo tako hitro, da gledalci sploh nismo dojeli. Kaj se je pravzaprav dogajalo? "S puncami smo bile tako zagrete za igro, da smo se res poskušale čim hitreje premikati, izmikati in ciljati nasprotno ekipo. Med samo igro ni šlo za to, da ne bi imela dovolj sape. Zapletlo se je, ko je Nejc zapiskal prvo pavzo," je zaupala Eva Luna . "Takoj sem rekla, da rabim pač pumpico – ventolin. Med pavzo sem doživela napad, kakršnega nisem imela že kakšni dve leti." Eva Luna se je poskušala nato čim prej umiriti. "To je bilo takrat zelo težko zaradi kamer, okoli mene so bili ljudje, ki sem jih slabo poznala, pa še Blaž," je pojasnila. "Po približno 10 minutah sem se končno uspela pomiriti."

Kot je še povedala Eva Luna, je vesela, da ji je takrat stala ob strani celotna snemalna ekipa. "Čisto vsakemu je bilo v očeh videti, da jih skrbi zame in so mi želeli pomagati. Težko mi je bilo, ker nisem mogla govoriti, sem jim pa skušala povedati, da bo vse v redu, da rabim samo čas. Tudi Blaž je bil šokiran. Nihče ni pričakoval tega. Me je tudi vprašal, kako sem, in rekel, da mu je žal, da je prišlo do tega."

Eva Luna pravi, da sicer zaradi astme nima načeloma nikakršnih omejitev, le da mora paziti, da se preveč ne zadiha. "Mislim, da je bil to zame eden najhujših dogodkov v šovu," je dodala. "Sem pa hvaležna vsakemu posebej, ki mi je takrat pomagal."