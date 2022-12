Eva Luna obžaluje izbruh jeze

Ja, seveda me ljudje prepoznajo in tudi večkrat pristopijo do mene.

Haha ... glede na to, da imajo tiste punce, ki so ostale, vse bolj suhe in visoke postave ... Ampak mislim, da ni bil to razlog, pač pa da je Blaž že v začetku oddaje vedel, katero punco bo izbral in je bilo samo vprašanje časa, kdaj me pošlje domov.

Mislim, da sem še vedno bila polna energije, mogoče se je to enkrat bolj opazilo, včasih pa malo manj, smo bile tudi s puncami utrujene zaradi snemalnih dni in včasih ne moreš dati od sebe 100 odstotkov in tudi niso vsi trenutki prikazani.

Ob začetku šova si omenila, da se ne boš obremenjevala s komentarji, zdaj pa prejemaš grožnje. Se je zaradi tega tvoje življenje kako spremenilo?

Tako ali tako veš, v kaj se spuščaš in da s tem pridejo tudi žaljivi komentarji. Načeloma so to otroci in babice v penziji, ki imajo očitno preveč časa in analizirajo vsako sekundo oddaje, da lahko potem po družabnih omrežjih pišejo žaljive komentarje. Mislim, da to samo da vedeti, koliko je oseba zares zrela. To, da pač dobivam grožnje zaradi ene oddaje, ni več v redu. Vsi delamo napake, eni to izpostavimo javno, drugi pač ne. Se med štirimi stenami dogajajo še marsikatere hujše stvari. Torej, kdo tukaj počne kaj narobe: jaz, ki mam 22 let in sem naredila dramo v šovu, ali oni, ki mi grozijo? Ne bojim nikogar, ker sem mnenja, da taki ljudje v živo niso dovolj samozavestni.

Kaj pa dekleta, si ostala v kontaktu z njimi?

Jaaaa, z dekleti smo v stikih, z enimi malo več, z drugimi pa ogromno. Tudi v šovu se nismo kregale, smo bile pa 'pogrupirane' in se družile vsaka s tistimi, kot je želela.

V kakšnem odnosu sta zdaj z Arijanno?

Najin odnos se ni kakor koli spremenil, ker jo tako ali tako poznam že od zunaj, ker sva skoraj sosedi in se nisva nikoli družili. Nisem niti pričakovala, da bi se med nama kdaj ustvarilo kakšno prijateljstvo.

Kako bi opisala celotno izkušnjo v Sanjskem moškem?

Nepozabna izkušnja – once in a lifetime!

Kako pa nameravaš izkoristiti prepoznavnost?

Čim boljše!

Prazniki so pred vrati. Imaš kakšne posebne načrte za konec leta? Novoletne zaobljube za 2023?

Nimam še nekih prevelikih načrtov in zaobljub, razen tega, česar se držim že od nekdaj, da delam to, kar me osrečuje in se ne obremenjujem z ostalimi.