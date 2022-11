Eva Luna premagala strah, odprla srce, a ostala brez zmenka

Tokrat so bile punce vabljene na kar dva skupinska zmenka. Na prvem so bile zaradi pikantnih vprašanj nekajkrat v zadregi, na drugem pa so (deloma skozi pogovor, deloma prek adrenalinske izkušnje) premagovale svoje najgloblje strahove. Eva Luna se je odprla in zaupala svoj največji strah, a na čas na samem je nato Blaž povabil drugo.

Punce se nikakor niso mogle sprijazniti z Majinim odhodom. Naenkrat so čutile tišino, praznino. Da je imel odhod Maje velik vpliv nanjo, je zaupala tudi Lara, ki je priznala:

"Rabim čas, da se sestavim." Tudi Arijanni ni bilo vseeno. A nov dan je kmalu prinesel nove radosti. Hana je prebrala vabilo na skupinski zmenek. Tokrat je Blaž povabil Evo Luno, Pio G, Arijanno, Žano in Tino. Ostala dekleta so prav tako morala priti zraven.

icon-expand Niti sanjalo se jim ni, da nagrade ne bo dobila nobena izmed njih. FOTO: POP TV

Čakala jih je igra, ki jo vsi dobro poznamo: človek ne jezi se, a v novi različici. Odgovori na vprašanja bodo pokazali, katera se najbolj ujema s sanjskim Blažem Kričejem Režkom in tista, ki bo zmagala, si bo tako izborila čas na samem z Blažem. Mogoči odgovori so bili sem ali nisem, resnica ali laž ter seksi ali ne. Vprašanja je zastavljal voditelj Nejc Šmit, Blaž in dekleta pa so odgovarjali hkrati – odgovore so zapisovali na tablice. Posebni polji sta bili še kazensko in nagradno polje. Ob ujemajočem odgovoru se je dekle lahko premaknilo za toliko polj, kot je pokazalo kolo sreče. Prva je odgovarjala Eva, ki ni odgovorila enako kot Blaž, naslednja je je odgovarjala Pia – za ujemajoč odgovor se je pomaknila 2 polji naprej. Tina je na vprašanje odgovorila enako kot Blaž – oba sta že bila z nekom za eno noč. Vprašanja so si sledila drugo za drugim, igra je postajala napeta, Tina je dobivala najbolj pikantna vprašanja. Na vrsti je bila Žana. Na nagradnem polju je lahko izbrala, katero punco odstrani iz igre in zamenja s eno izmed deklet na klopi. Stran je poslala Arijanno. Blažu ni bilo prav. Namesto Arijanne je v igro poklicala Moniko. To je Tina kmalu poslala na začetek igre. Tina je tik pred koncem je stopila na kazensko polje in morala iz igre in najti zamenjavo. Izbrala je Pio. Ta je odgovorila na eno vprašanje in šla (zasluženo ali ne) na čas na samem z Blažem. Blaž je bil vesel. Na času na samem zvečer sta govorila o odgovorih na vprašanja v igri. Pogovor je nanesel na bivše zveze, iskanje novih partnerjev. Zataknilo se jima je pri pogledu na zvezo. Pia je vztrajala, da pri naslednji zvezi želi, da traja za vedno, Blaž je dejal, da si le želi, da bi trajalo "čim dlje". Blaž je ugotavljal, da se večkrat zgodi, da se glede česa ne strinjata, ne razumeta. "Se mi zdi, da Pia vedno vidi kozarec napol prazen," je povedal. "Iskreno, ne počutim se najboljše. Tu ne morem govoriti o kemiji," je bil iskren Blaž, ki je kar dolgo ugotavljal, ali bi ji dal vrtnico ali ne. Sproščena se je zdela le kratek čas. Med njima po njegovem mnenju preprosto ni kliknilo.

icon-expand Tokrat ni šlo po načrtu. FOTO: POP TV

Nov dan, nov zmenek Blaž je na adrenalinski skupinski zmenek povabil Tino, Arijanno, Žano, Laro, Suki. Tokrat jih je čakalo soočenje s strahovi. Del zmenka je bil zipline, pred tem pa so morala dekleta, in tudi Blaž, na listke napisati svoje največje strahove. Po adrenalinskem spustu z jeklenico bi listke simbolno zažgali in se jih znebili. Blaža skrbi, da bo vedno imel občutek, da v odnosu on ne bo dovolj, ker se bo vedno našel moški, ki bo več zaslužil, bo lepši, boljši. Suki se boji staranja – da ji bo zmanjkalo časa, da ne bo dovolj izkoristila svojega življenja. Eva Luna se boji višine in da bi umrla tako, da bi se tega zavedala – utopitev, zadušitev ...

Lara se boji odkrivati sebe. "Vem, da v sebi skrivam veliko talentov in znana, ki sem ga prinesla. Me je strah, da ne bi upala tega pokazati." Je povedala. Tina se boji, da v življenju ne bo dovolj drzna. Žana se boji, da bi umrla zadnja in bi jo zapustili vsi, ki jih ima rada, pa tudi pogovarjati se o svojem očiju. Kaj točno je menila s tem, ni izdala. Sledil je adrenalinski de zmenka - spust z jeklenico. A punce so se morale na lokacijo odpeljati s prevezanimi očmi. Že na začetku se je zapletlo, saj je Žano motilo, da si bo uničila 'trepke', Eva Luna je potožila, da se ji bodo zbrisale obrvi ... Ko so prispele, si je prva upala na spust Žana. Eva Luna je trepetala. Naslednja je šla Tina, nato se je opogumila še Eva Luna.

Tudi Suki je premagala strah, čeprav je najglasneje vpila, nato sta se po jeklenici pognala še Lara in Blaž. Uživali so še v vseh spustih, ki so sledili in bili na koncu prav vsi veseli in ponosni, da so premagali svoje strahove. Dekleta in Blaža je čakalo še zadnje dejanje – zažiganje listkov s strahovi. Začel je Blaž, nato so listke na ogenj metale še punce drug za drugo. Na koncu je Blaž lahko eno izmed deklet povabil na čas na samem. Lar je bila prepričana, da bo tokrat na vrsti ali ona ali Tina – naposled je Blaž izbral Tino. "Nama je ostala še ena kartica s prvega zmenka," je pogovor začela Tina. Blaž se ni takoj spomnil, zato mu je pomagala ...

Pogovarjala sta se tudi o strahovih, ki jih imata, odnosih v preteklosti ... Tina se je Blažu odprla in njun pogovor je šel v globine. Puncam ne da miru Blažev odgovor Preostal punce so se na poti z zmenka ustavile v restavraciji s hitro prehrano in izkoristile čas za klepet. Eva Luna je bila malce razočarana, da Blaž ni njenega premagovanja strahu nagradil z zmenkom, a je bila sicer vesela za Tino, ki je brez zmenka ostala dan prej, ko je morala odstopiti mesto Pii. Nato so se pogovarjale še o Blaževih odgovorih in strahovih. Predvsem jim je dal misliti Blažev odgovor, da se boji, da bo, ko bo v zvezi, prišel boljši moški od njega. Pojavilo se je vprašanje: Ali to pomeni, da bo tudi sam hitro nekoga zamenjal za koga boljšega? V prihodnji oddaji dekleta čaka velikansko presenečenje. Namesto Blaža se bosta pojavila dva skrivnostna moška. Bosta dovolj spoznala punce, da bosta lahko na ceremoniji odločala kar namesto njega?