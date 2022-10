Eva: Odvisno bo od tega, ali išče ljubezen ali zabavo

Energična in pozitivno naravnana Eva Novak se v šov Sanjski moški podaja z dvignjeno glavo in pripravljena na nova doživetja. Dekle, ki rado igra badminton, smuča, pleše in hodi v hribe, pa načrtuje prav posebno praznovanje svojega 30. rojstnega dne.

Tekmovalka šova Sanjski moški Eva Novak bo namreč pozimi odpotovala v tople kraje, kjer bo svoj 30. rojstni dan praznovala v krogu prijateljev. A še prej jo čaka obilica novih doživetij, med drugim spoznavanje sotekmovalk in zmenki s sanskim moškim Blažem Kričejem Režkom. "Pred vstopom v šov se poleg sanjskega moškega in zmenkov veselim spoznati punce in mogoče navezati tudi kakšno novo prijateljstvo, je zaupala. To,da bi se z dekleti dobro razumela, ji pomeni veliko. Nenazadnje bomo skupaj preživele veliko časa," pravi.

'Najpomembneje je verjeti vase' Med zmenki bo Evo spremljala vsa Slovenija. In kako se počuti ob misli na možnost zavrnitve? "Strah pred zavrnitvijo je malo prisoten tudi v privat življenju, ne samo v šovu, prizna. "Zato je pomembno, da gradiš in delaš na sebi, da si zadovoljen sam s sabo. Potem je strah odveč." V šovu se namerava prepustiti toku dogajanj in poskusila bo ne razmišljati o tem, kaj in kako bo. Ponavadi s slabimi mislimi prevlečeš nase slabe stvari, pravi. "Najpomembnejše je verjeti vase in ne dajati teže slabim mislim."

Eva je kar nekaj let starejša od Blaža. Bo to ovira? "Glede na to, da je kar nekaj let razlike, je odvisno kakšne vrednote ima ali res išče ljubezen ali gre zgolj za zabavo. Menim, da je odvisno, kaj si tudi on želi in ali je pripravljen na kaj resnega, saj si jaz želim ustaliti in si sčasoma ustvariti družino." Pomembno se ji zdi, da si v zvezi z nekom, zaradi katerega se ne rabiš spreminjati, ker te sprejema takega, kot si. "Sebe si ne bi želela spreminjati, želela bi, da se spoštujeva in podpirava v odločitvah, ki so nama na poti."

Sledila bo svojim občutkom "Veselim se celotne izkušnje snemanja in dogajanja za kamerami, ki me že od nekdaj zanima." Glede tega, kako osvojiti srce sanjskega moškega, pa pravi, da nima nobene posebne taktike. "Poskušala bom slediti svojim občutkom." Glede morebitnih negativnih komentarjev na spletu ima razčiščene misli: "Vsak ima svoje mnenje in sigurno se bodo našli gledalci, ki jim ne bom všeč. Pomembno mi je samo to, kaj si mislijo moji najbližji. Ti ljudje, ki pa komentirajo in dajejo nesramne komentarje, imajo veliko časa in so očitno nezadovoljni s samim seboj, tako da si tega ne jemljem k srcu." Energična gurmanka s smislom za estetiko Eva rada potuje in kaj dobrega poje. Kot je zaupala, obožuje morsko hrano. Prosti čas rada preživlja s svojimi najbližjimi, po službi pa ji posebno sprostitev predstavlja sprehod s psičko Ajo. "Najrajši se odpravim na sprehod v naravo – po navadi na Rožnik ali po Poti spominov in tovarištva."

Ob pogledu na Evin obraz verjetno vsakdo takoj opazi njen iskriv pogled in elegantne dolge trepalnice. To pa ni naključje, saj se Eva v prostem času posveča prav podaljševanju trepalnic. "V tem zelo uživam. Menim, da imam smisel za estetiko in ljudi. Veselim se novih izzivov, projektov, ki so na poti ... bo kar zabavno!"