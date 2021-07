Gregor bo finalistki predstavil svojim najbližjim, nato pa sprejel končno odločitev

Nocoj se bo zaključila edinstvena romantična dogodivščina Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja , ki želi najti ljubezen svojega življenja in si z njo ustvariti družino. V bitko za njegovo srce je v prvi oddaji vstopilo 18 deklet iz vse Slovenije, kasneje ga je presenetil prihod nove peterice. Med njimi je bila tudi 21-letna modna svetovalka in model Tjaša Kramarič iz Soucheza v Franciji, ki je postala ena izmed dveh velikih finalistk. Prvo vrtnico pa je Gregor namenil 22-letni študentki Pedagoške fakultete Anji Širovnik iz Velenja.

Sanjski Gregor in veliki finalistki šova, Anja Širovnik in Tjaša Kramarič

Sanjski Gregor je Anjo v včerajšnji oddaji že presenetil z vabilom na zadnji zmenek, na katerem sta animirala otroke. Gledalci so se lahko prepričali, da je njegova želja po družini res velika in iskrena. Prikupni otroci pa so ocenili, da sta lep par in da bi bila super starša, le poljubov niso pričakovali, saj še nista poročena.