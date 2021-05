Gregor bo imel vsega dovolj, presenetil bo z nepričakovano potezo

V nocojšnji oddaji se bo Sanjski moški Gregor Čeglaj prvič srečal z dekleti, ki so na novo vstopila v bitko za njegovo srce. Ta se bo nadaljevala med napeto igro nogometa, v kateri se bo ekipa novink pomerila z ekipo deklet, ki so v šovu že vse od začetka.

Zmagovalna ekipa si bo priborila zmenek z Gregorjem, na katerem pa mu bo Pia zaupala pikantne podrobnosti o novih kandidatkah. Pia: " Sara je rekla, da če bo ona na koncu s teboj, ji boš ti vse plačeval." Sara: "Bolno. To je tipična ženska hinavščina."

Gregor bo imel počasi vsega dovolj:"Dekleta me zasuvajo z informacijami, s kakšnimi nameni so dekleta tukaj." Napovedal bo, da bo šov odslej drugačen. Gregor: "Ne vem pa, koliko novih punc bo sploh še ostalo." Laura v solzah: "Zelo se bojim, da bi se napačno odločil." Jokala bo tudi Nina Radi: "Res mi ni jasno, kaj delajo v tem šovu in zakaj sem jaz tu."